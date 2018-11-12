Хабаровские собаки лечат детей

В Хабаровске есть псы-артисты лечат детей от страха и жестокости. Канистерапия – так называется метод лечения с использованием специально отобранных и обученных собак. Её используют в медицинской и социальной реабилитации. То, что в Хабаровске есть собаки-обнимаки и даже танцеваки, неудивительно. У некоторых любителей караоке наверняка есть питомцы-подвываки. А есть еще животные, которые занимаются лечением, этакие Айболиты наоборот - без уколов, йода и зеленки.

В Центре работы с населением «Единство» на Красной Речке почти два часа детям дарило радость шоу танцующих собачек «Куролесье». Сначала были эстрадные номера, а потом игры и общение с четвероногими артистами.



- «Куролесье» мы пригласили для того, чтобы воспитывать гуманное отношение к животным, чтобы дети понимали: собака - это серьезно, она требует внимания, заботы, ласки. Бывает так, что люди бездумно берут щенка, а потом выкидывают на улицу. И вот такое прекрасное существо остается никем непонятым, никому не нужным. У собак есть эмоции, есть чувства, как у людей, - уверена Татьяна Кривошеина, культ-организатор центра «Единство». – Очень много позитива подарила команда. По залу прямо доброта разливалась. Дети из близлежащих школ и из социально незащищенных семей с удовольствием общались с животными. Мы хотим, чтобы такие встречи были у нас чаще. Если нам начать с доброго, заботливого отношения к животным, то и к людям мы сможем относиться по-другому, лучше. Животные нас учат отзывчивости.

Собаки-танцеваки все привитые, ухоженные, породистые - миттельшнауцер Яромир, ризеншнауцер Винтик, бернский зенненхунд Ягодка, американский стаффордширский терьер Стера и, главное, спокойные и добрые. Бывает, взрослый человек порой не выдерживает детского гвалта, сквозь головную боль нет-нет да матюкнется со страстью, а четверка четвероногих артистов терпеливо сносит все подергивания за хвосты и уши, все поглаживания. Дети, они – что собачьи, что человечьи – все равно дети.- Наша программа называется «Пестрый мир». Она рассчитана на большее количество зрителей, где индивидуальный, тесный контакт невозможен. После концертной программы – контактные игры, «обнимашки». Когда мы работаем в малых группах, например, где есть дети с особенностями развития, тогда у нас по два-три ребенка на собаку, - рассказала Евгения Попова, руководитель шоу танцующих собачек.- Ваш пес, миттельшнауцер Яромир, был сегодня звездой.- У меня есть еще одна звезда, миттельшнауцер Бостон, с которым мы шесть лет назад и начали готовить программу. Начинали с выездов в детские дома с отдельными номерами. Моим собакам очень нравится выступать, они стали настоящими артистами. Только начинаю собирать инвентарь, сразу - суета, рвутся на улицу, бегут к машине: «Быстрей, быстрей выступать!». Они любят публику, любят внимание, любят, когда их гладят дети, разговаривают с ними. Именно таких собак мы и подбираем для наших программ.Все лето занимались канистерапией, работали с особенными детьми в центре «Доверие».- Есть эффект?- Да. Мы умеем убрать боязнь к собакам, страх нового, неуверенность в себе. Говорят, что если аутист не выбежал с истерикой на первом занятии, это уже хорошо. А у нас не убегают и в конце занятий уже играют с животным. Дети с ДЦП с удовольствием двигаются к собаке, чтобы погладить, подергать.- А собаки?- Им нравится. Подставляются и терпят, сами идут обниматься.Говорят, что в Хабаровске, благодаря общению с животным, ребенок научился двигать пальцами после месяца канистерапии. А может, дети и собаки просто созданы друг для друга?





Юрий Вязанкин