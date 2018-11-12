ВВО возглавит новый командующий

Командующим Восточным военным округом назначат генерала Геннадия Жидко. В воскресенье замминистра обороны Дмитрий Булгаков представил нового командующего Западным военным округом (ЗВО). Им стал командующий Восточным военным округом (ВВО) генерал Александр Журавлев, дважды руководивший группировкой российских войск в Сирии. А в командовании ВВО, как сообщает «Коммерсант», генерала Журавлева сменит замначальника Генштаба ВС РФ генерал Геннадий Жидко, получивший по итогам сирийской кампании не только повышение, но и Золотую Звезду Героя России. Его назначение завершит комплектование командующих округами из числа генералов, принимавших участие в сирийской кампании.

С сентября 2015 года генерал Журавлев руководил штабом группировки российских войск в Сирии, затем возглавил группировку, был переведен на должность заместителя начальника Генштаба, предложен на пост командующего ВВО, а после вновь отправлен командовать группировкой в рамках операции «Возмездие». В конце 2017 года он провел сокращение группировки, выведя в места постоянной дислокации более 30 единиц авиатехники. Финальным экзаменом для получения новой должности для него стали стратегические командно-штабные учения «Восток-2018», прошедшие в сентябре на территории ВВО в присутствии Владимира Путина.

Имя сменщика Александра Журавлева на посту командующего ВВО в воскресенье не называлось. Однако источники “Ъ”, близкие к администрации президента и руководству Минобороны, сообщили, что его преемником станет заместитель начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова генерал Геннадий Жидко. До командировки в Сирию являлся командующим 2-й общевойсковой армией Западного военного округа (Самара), в 2015-м был начальником штаба 2-й армии, а ранее служил в 27-й гвардейской дивизии постоянной готовности (Тоцк) и 20-й мотострелковой дивизии (Волгоград).

В Сирии он не только командовал штабом группировки, но и лично выезжал в места боев, где замыкал на себя все оперативное управление. При его содействии и без критических потерь удалось освободить и деблокировать несколько населенных пунктов (в частности, Акербат, Дейр-эз-Зор, Меядин и Абу-Кемаль). В конце декабря 2017 года Геннадий Жидко получил из рук Владимира Путина Золотую Звезду Героя России.