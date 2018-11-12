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Директор Благовещенского политеха возглавил хабаровский минсельхоз
Губернатор Сергей Фургал подписал распоряжение о назначении Александра Шкурина на должность заместителя председателя Правительства – министра сельского хозяйства Хабаровского края. До назначения в правительство Хабаровского края занимал пост директора Благовещенского политехнического колледжа.
Александр Шкурин родился 16 июля 1953 года в селе Васильевка Белогорского района Амурской области. В 1975 году закончил Благовещенский сельскохозяйственный институт по специальности инженер-механик сельского хозяйства. После этого больше десяти лет трудился в Васильевском совхозе, где прошел путь от инженера по сельскохозяйственным машинам до директора. С 1986 по 1991 год трудился в райкоме КПСС и облисполкоме Амурской области. С 1992 по 1997 г. - генеральный директор АО «Агро-Амур», после занимал различные руководящие должности в администрации Амурской области, в том числе первого заместителя главы.
С 2002 по 2004 годы – заместитель директора ОАО энергетики и электрификации «Амурэнерго».
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