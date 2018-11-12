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Не все трассы Хабаровского края открыты для пассажирского движения
Сегодня в 10.30 утра открыта для проезда пассажирских автобусов трасса Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. Запрет на перевозку людей, введенный из-за ухудшения метеоусловий, действовал с 10 ноября. В настоящее время состояние этой трассы удовлетворительное. В то же время на другой крупной дороге Лидога-Ванино пока отмечаются сложные для проезда участки. Из-за этого движение междугородних автобусов там все еще ограничено.
По информации «Хабаровскуправтодора», сегодня с утра на расчистку краевых автотрасс вышло 63 единицы спецтехники. Дорожники работают почти во всех районах. В Хабаровске на уборке используется 53 единицы техники. С начала циклона в дальневосточной столице на автомагистрали высыпано более 400 тонн пескосоляной смеси.
В ближайшие сутки в регионе сохранится влияние циклона. Синоптики прогнозируют по всему краю осадки в виде мокрого снега.
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