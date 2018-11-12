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Сергей Фургал призвал краевых депутатов заняться работой
Не обсуждать полномочия губернатора, а заняться работой призвал депутатов Законодательной Думы Хабаровского края глава региона.
Сергей Фургал провёл пресс-конференцию по итогам поездки в Москву и южнокорейский Пхохан. Кроме того, губернатор прокомментировал ряд острых вопросов по работе краевого правительства.
На сегодняшний день кабмин почти полностью сформирован. Вакантными остаются всего два министерских поста. При этом самое главное, по словам Фургала, это профессионализм и опыт соискателя. Сегодня, например, после долгих поисков утверждён в должности министр сельского хозяйства Хабаровского края. Им стал Александр Шкурин, много лет проработавший в АПК Амурской области, а последнее время директор Благовещенчкого политехнического колледжа.
Затем он коротко рассказал об итогах рабочих поездок в Москву и Южную Корею. Одна из ключевых тем, обсуждавшихся совместно с представителями Генпрокуратуры России - нездоровая ситуация по лососевой путине. Работа в этом направлении уже началась, заметил губернатор, и уже в следующем году даст первые ощутимые результаты. Что касается внешнеэкономических связей, то подтвердилось желание крупных инвесторов построить зерновой терминал в Советской Гавани, достигнуты договорённости и по другим перспективным проектам.
Ещё одна резонансная новость - пополнение краевого бюджета на 2019 год. По словам главы региона, точно известно, что дефицит сократится на 2,5 млрд рублей.
Сергей Фургал прокомментировал вопрос журналистов о желании местных парламентариев ограничить полномочия главы Хабаровского края.
После пресс-конференции губернатор отправился на Тунгуский водозабор, строительство которого ведется с 2000 года. После Сергей Фургал намерен побывать с рабочими поездками в южных районах края, а также посетить Амурск, Солнечный и Комсомольск-на-Амуре, чтобы глубже вникнуть в суть важнейших проблем, которые безуспешно пытаются устранять муниципалитеты, и обсудить новые подходы к улучшению социально-экономических показателей.
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