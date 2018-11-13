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Сергей Фургал поручил разобраться в центре развития хоккея с поборами
Изучить информацию о поборах в Хабаровском краевом центре развития хоккея «Амур» Сергей Фургал поручил региональному министерству физической культуры и спорта. О ситуации главе региона рассказали журналисты в ходе пресс-конференции. По их данным, тренеры в спортивной школе заставляют воспитанников посещать дополнительные занятия, за которые берут деньги, и утверждают, что у спортсменов, не посещающих такие тренировки, мало шансов попасть в основные составы команд и поехать на соревнования.
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