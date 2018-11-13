Сергей Фургал поручил разобраться в центре развития хоккея с поборами

Изучить информацию о поборах в Хабаровском краевом центре развития хоккея «Амур» Сергей Фургал поручил региональному министерству физической культуры и спорта. О ситуации главе региона рассказали журналисты в ходе пресс-конференции. По их данным, тренеры в спортивной школе заставляют воспитанников посещать дополнительные занятия, за которые берут деньги, и утверждают, что у спортсменов, не посещающих такие тренировки, мало шансов попасть в основные составы команд и поехать на соревнования.

- Я неоднократно заявлял, что никакие социальные расходы мы не урезаем, в том числе и на спорт, и на зарплату тренеров. Поэтому в ситуации с поборами в краевом учреждении надо очень внимательно разобраться. Если тренеры действительно так делают, то они, мягко говоря, погорячились. Это серьезный вопрос, который вполне может стать предметом рассмотрения в следственных органах. Для начала в ситуации должно разобраться профильное министерство, и я буду внимательно за этим следить, - подчеркнул губернатор Сергей Фургал.