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Хабаровский край переведут на газ
В Хабаровском крае будет разработана отдельная программа модернизации электро- и теплоснабжения. Планами о реформировании этих отраслей поделился с журналистами глава региона Сергей Фургал. Губернатор отметил, что уже дал поручение провести полную ревизию энергетики и коммунальной инфраструктуры. Первые итоги показали, что 70% объектов, вырабатывающих свет и тепло, работают не на экономичных видах топлива.
Будущая программа предварительно рассчитана на три года. По ней все строящиеся объекты будут обеспечиваться современными автономными источниками питания. А те предприятия энергетики, что уже работают на старом оборудовании, постепенно переведут на более эффективные виды топлива.
Он также уточнил, что для реализации этих планов потребуются серьезные вложения. Для этого власти сейчас просчитывают необходимый для этого бюджет и источники финансирования.
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