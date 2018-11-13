Хабаровский край переведут на газ

В Хабаровском крае будет разработана отдельная программа модернизации электро- и теплоснабжения. Планами о реформировании этих отраслей поделился с журналистами глава региона Сергей Фургал. Губернатор отметил, что уже дал поручение провести полную ревизию энергетики и коммунальной инфраструктуры. Первые итоги показали, что 70% объектов, вырабатывающих свет и тепло, работают не на экономичных видах топлива.

- Около 70% объектов у нас зависят от дизельного топлива и мазута. Мы должны переломить эту ситуацию. Сейчас у нас практически готова программа модернизации энергетики. В ней будут учтены все слабые места, - сказал Сергей Фургал.

Будущая программа предварительно рассчитана на три года. По ней все строящиеся объекты будут обеспечиваться современными автономными источниками питания. А те предприятия энергетики, что уже работают на старом оборудовании, постепенно переведут на более эффективные виды топлива.

- Мы рассматриваем возможности больше использовать природный газ. Это экологически чистое и дешевое топливо, которое есть у Хабаровского края благодаря нашим проектам с компанией «Газпром», - пояснил Сергей Фургал.

Он также уточнил, что для реализации этих планов потребуются серьезные вложения. Для этого власти сейчас просчитывают необходимый для этого бюджет и источники финансирования.