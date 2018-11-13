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Планы по наполнению бюджета раскрыл губернатор Хабаровского края
О планах по развитию экономики региона и наполнению бюджета рассказал губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Сейчас уточняются параметры главного финансового документа края на следующий год. Региону удалось нарастить доходную часть казны. Дополнительно туда поступит 11,5 млрд рублей. В эту сумму входят налоговые поступления (815 млн) и межбюджетные трансферты из федеральной казны (10,7 млрд).
Отметим, что по предварительным данным, доходы краевого бюджета в 2019 году оцениваются в 95,6 млрд рублей, расходы – 103,7 млрд рублей. Таким образом, дефицит бюджета составит 8,07 млрд рублей, причем этот показатель уменьшится на 2,4 млрд по сравнению с 2018 годом.
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