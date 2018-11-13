Этнографический диктант в Хабаровском крае написали свыше 1,5 тыс человек

В Хабаровском крае подвели итоги Международной просветительской акции «Большой этнографический диктант». В этом году свои знания проверили 1517 жителей региона. Средний балл составил 60 из 100 возможных. Напомним, акция прошла 2 ноября в рамках празднования Дня народного единства. Диктант писали во всех регионах России, 35 странах, а также на МКС и в Антарктиде. В Хабаровском крае было задействовано 29 площадок.

«Наибольшую активность проявили женщины - 1188 участниц, мужчин - 239 человек. Самой возрастной оказалась 94-летняя жительница города Бикин, а самыми юными стали 10-летние школьники из Хабаровска и Ванино. Самым легким вопросом, на который правильно ответили все участники диктанта, был о том, на какой территории русский язык является государственным. Сложнее всего оказался вопрос об анимизме - форме религиозных верований коренных малочисленных народов Дальнего Востока вплоть до XIX века», - сообщили организаторы акции в Хабаровском крае.

В этом году участники этнодиктанта, набравшие высокие баллы, будут награждены книгами с произведениями Николая Задорнова, Кирилла Рожкова, Николая Наволочкина и Анатолия Максимова. Кроме этого, участникам, набравшим свыше 80 баллов, будут вручены благодарности от организаторов акции. Награждение состоится в День Конституции РФ - 12 декабря.

Правильные ответы на задания, разбор типичных ошибок уже опубликованы на сайте www.miretno.ru, www.knotok.ru, индивидуальные результаты - 5 декабря.

Напомним, Большой этнографический диктант прошел уже в третий раз. В 2018 году акцию поддержали свыше 392 тыс. человек на 4567 площадках в России и за рубежом. В прошлом году - 367 тыс. человек на 2600 площадках.