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Около тысячи деревьев спилят в Хабаровске
Около тысячи деревьев попадут под топоры и пилы озеленителей Хабаровска. В городе проводится плановое омоложение и выкорчевывание старых тополей и вязов. Масштабные работы развернуты на Амурском и Уссурийском бульварах краевого центра. На этих участках работают несколько бригад.
До конца года на Уссурийском бульваре горзеленстроевцы спилят свыше двухсот деревьев, а также проведут обрезку около восьмидесяти вязов и тополей.
Предполагаемый участок работы – Матвеевское шоссе от улицы Большой до Стрелки и от Стрелки до аэропорта.
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