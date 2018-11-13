Около тысячи деревьев спилят в Хабаровске

Около тысячи деревьев попадут под топоры и пилы озеленителей Хабаровска. В городе проводится плановое омоложение и выкорчевывание старых тополей и вязов. Масштабные работы развернуты на Амурском и Уссурийском бульварах краевого центра. На этих участках работают несколько бригад.

«По плану мы спиливаем «больные» и погибшие деревья, которые в начале года отметили специалисты городского управления по охране окружающей среды. Также убираем нависающие деревья, которые угрожают безопасности прохожих. Весной на их месте будут высажены саженцы», - рассказал начальник участка МБУ «Горзеленстрой» Сергей Шилов.

До конца года на Уссурийском бульваре горзеленстроевцы спилят свыше двухсот деревьев, а также проведут обрезку около восьмидесяти вязов и тополей.

«На Амурском бульваре тоже планируются масштабные работы в этом году. Под топор попадут более ста старых деревьев. Кроме того, будут проводиться работы по формированию кроны. В планах привести в порядок насаждения по Матвеевскому шоссе. Сейчас документы на эти работы находятся в стадии оформления», - рассказал директор МБУ «Горзеленстрой» Георгий Лаптиев.

Предполагаемый участок работы – Матвеевское шоссе от улицы Большой до Стрелки и от Стрелки до аэропорта.