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ТОР «Хабаровск» обеспечат телефонной и интернет-связью
АО «Корпорация развития Дальнего Востока» заключило контракт на разработку проекта и рабочей документации по строительству внутриплощадочных сетей связи на площадке «Ракитное» ТОР «Хабаровск». Проектирование планируется завершить в апреле 2019 года. Строительно-монтажные работы будут выполнены к концу 2019 года. Проект предусмотрит возможность прокладки магистральных и распределительных сетей, обеспечивающих телефонную и интернет-связь, оповещение по сигналам ГО ЧС, до площадок резидентов.
Под контролем АО «Корпорация развития Дальнего Востока» будет построена кабельная канализация из полиэтиленовых труб диаметром 110 миллиметров протяженностью более 10 километров, а также установлены кабельные колодцы. Трассы кабельных линий предполагается проложить в инженерно-транспортном коридоре вдоль проектируемых дорог и проездов, с учетом минимального обременения земельных участков производственных площадок.
Работы по строительству инфраструктуры на территории опережающего развития «Хабаровск» идут с учетом заявок резидентов. Построенная кабельная канализация позволит реализовать на площадке более 16 инвестиционных проектов на общую сумму 19,65 млрд рублей и создать более 1800 новых рабочих мест.
ТОР «Хабаровск» создана постановлением правительства Российской Федерации от 25 июня 2015 года № 630. Специализация территории опережающего развития определена промышленным производством, металлургией и логистикой. Статус резидентов ТОР «Хабаровск» имеют 30 инвесторов с проектами на общую сумму 23 млрд рублей и планами создать более 2,5 тысячи новых рабочих мест. К сегодняшнему дню инвесторы реализовали 8 проектов, фактически вложив почти 7 млрд рублей и создав около 500 рабочих мест.
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