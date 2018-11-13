В поселок Менделеево пустили природный газ

В поселке Менделеево Комсомольска-на-Амуре построен распределительный газопровод. Теперь жители одного из крупнейших микрорайонов города смогут пользоваться природным газом. В настоящее время в Менделеево уже подключено 12 домов - более половины всех многоэтажек. Раннее жители пользовались сжиженным газом.

- Стоимость природного газа значительно ниже сжиженного, - рассказали в комитете правительства края по развитию ТЭК . – К примеру, размер платы на одного человека в месяц с учетом стандартной нормы потребления сжиженного газа составляет примерно 356 рублей. При норме использования природного газа плата будет всего 87 рублей. Экономия существенна.

Сейчас в Менделеево остаются газифицированными по старой схеме еще десять домов. В них природный газ пустят в 2019 году. В перспективы планируется построить сети и для подключения жильцов частного сектора.

Напомним, на прошлой неделе было газифицировано село Воронежское-3. Оно стало третьим населенным пунктом в Хабаровском районе, переведенным на природный газ. Ранее уже были подключены села Федоровка и Мичуринское. На очереди – село Виноградовка, куда газ проведут до конца этого года.

Газификация населенных пунктов в Хабаровском крае ведется в рамках специальной программы, реализуемой правительством края и компанией «Газпром». В настоящее время на «голубое топливо» переведено более ста тысяч квартир и домовладений.