На модернизацию Тунгусского водозабора хотят направить федеральные деньги

2,4 млрд рублей необходимо на первый этап модернизации Тунгусского водозабора. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетил водозаборные сооружения Тунгусского месторождения, которое снабжает питьевой водой районы Хабаровска. В 2012 году в эксплуатацию был введен первый пусковой комплекс, рассчитанный на 25 тысяч кубометров воды в сутки. На полную мощность по первоначальному проекту водозабор должен был заработать в 2013 году.

Однако из-за наводнения качественный состав грунтовых вод изменился, а мощности водозабора пришлось снизить до 8 тысяч кубометров воды в сутки. Сменился и генеральный проектировщик.

Сегодня проектом дооснащения действующих мощностей с применением новых технологий очистки воды разрабатывает АО «Проектно-изыскательское научно-исследовательское бюро «ГИТЕСТ».

- Новый проект позволит нарастить мощности до 106 тысяч кубометров воды в сутки. Этого хватит, чтобы обеспечить потребности жителей северной и центральной частей города. Он предполагает 4 новых пусковых комплекса, которые обеспечат на 100% удаление марганца, а также других соединений, - рассказал главный технолог исследовательского бюро Владимир Миркис.

Тунгусский водозабор - это альтернативный источник водоснабжения при действующем городском водозаборе. Планируется, что финансирование на проект выделит федеральный центр.

- Как только мы выйдем на 106 тысяч кубометров чистой воды в сутки, получим технические условия для продолжения проекта. Нам нужно всем очень постараться. Мы используем новые технологии, что позволяет повышать качество очистки воды. Аналогичный проект реализуется в Комсомольске-на-Амуре, его мы достроим за краевые деньги, - сказал Сергей Фургал.

По словам губернатора, внимание необходимо сосредоточить не только на строительстве мощностей по очистке воды, но и модернизации трубопроводных сетей. Этим должны активнее заниматься муниципальные власти.