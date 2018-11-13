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На модернизацию Тунгусского водозабора хотят направить федеральные деньги
2,4 млрд рублей необходимо на первый этап модернизации Тунгусского водозабора. Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал посетил водозаборные сооружения Тунгусского месторождения, которое снабжает питьевой водой районы Хабаровска. В 2012 году в эксплуатацию был введен первый пусковой комплекс, рассчитанный на 25 тысяч кубометров воды в сутки. На полную мощность по первоначальному проекту водозабор должен был заработать в 2013 году.
Однако из-за наводнения качественный состав грунтовых вод изменился, а мощности водозабора пришлось снизить до 8 тысяч кубометров воды в сутки. Сменился и генеральный проектировщик.
Сегодня проектом дооснащения действующих мощностей с применением новых технологий очистки воды разрабатывает АО «Проектно-изыскательское научно-исследовательское бюро «ГИТЕСТ».
Тунгусский водозабор - это альтернативный источник водоснабжения при действующем городском водозаборе. Планируется, что финансирование на проект выделит федеральный центр.
По словам губернатора, внимание необходимо сосредоточить не только на строительстве мощностей по очистке воды, но и модернизации трубопроводных сетей. Этим должны активнее заниматься муниципальные власти.
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