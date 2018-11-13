В Хабаровске открыта школа «белых» хакеров

«Школа этичного хакера» на базе Тихоокеанского государственного университета начинает новый курс подготовки бойцов грядущих кибервойн. В течение семи месяцев законопослушные «взломщики» серверов, компьютеров, роутеров и прочего высокотехнологичного оборудования будут изучать премудрости кибербезопасности. Специалисты в области информационных технологий, программных разработок и администрирования расскажут «белым и пушистым» начинающим хакерам, что такое Web, Crypto, Forensic, Stegano, научат создавать виртуальную машину. Слушатели, успешно прошедшие полный курс обучения, получат сертификат, дающий дополнительное преимущество при поступлении в ТОГУ.

В процессе обучения у бойцов кибердружин вполне могут появится реальные задачи – типа оценки защищенности нескольких тестовых инфраструктур (CTF). Соревнование по информационной безопасности OldSchoolCTF-2018 прошло в ТОГУ. В них участвовали свыше 100 «белых техномагов».