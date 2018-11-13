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В Хабаровском крае восстановлено движение пассажирских автобусов
Движение междугородних автобусов полностью восстановлено в Хабаровском крае. Сегодня было снято ограничение на пассажирские перевозки на автотрассе Лидога-Ванино, введенное из-за сложных метеоусловий ранее. Как уточнили в Дежурно-диспетчерской службе правительства края, в настоящее время все региональные трассы открыты для проезда междугородних рейсов. Сбоев в расписании нет.
Напомним, накануне в Хабаровском крае была открыта трасса Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. С 10 ноября из-за снегопада и образовавшегося гололёда там также действовали ограничения.
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