В Хабаровском крае восстановлено движение пассажирских автобусов

Движение междугородних автобусов полностью восстановлено в Хабаровском крае. Сегодня было снято ограничение на пассажирские перевозки на автотрассе Лидога-Ванино, введенное из-за сложных метеоусловий ранее. Как уточнили в Дежурно-диспетчерской службе правительства края, в настоящее время все региональные трассы открыты для проезда междугородних рейсов. Сбоев в расписании нет.

- Сегодня для автобусного сообщения была открыта еще одна дорога Комсомольск-на-Амуре - посёлок Березовый. Там также был введён временный запрет, - сообщили в службе.

Напомним, накануне в Хабаровском крае была открыта трасса Хабаровск-Комсомольск-на-Амуре. С 10 ноября из-за снегопада и образовавшегося гололёда там также действовали ограничения.