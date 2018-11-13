Хабаровские небезопасные дороги

В Хабаровске придумали очень инновационный и незатратный скоростной способ ремонта дорог. На углу улиц Гамарника и Постышева на днях поставили солидный бетонный блок. И все с единственной целью – обозначить опасность на дороге. Вот уже какой месяц на углу двух достаточно оживленных улиц постепенно углубляется провал. Он время от времени стабильно образуется на этом месте. Секрет прост - недалеко находится колодец, через который далее следуют сточные воды. Иногда они прорываются наружу, вымывая землю из под дорожного полотна. Вот и образовываются проблемные места.

Чтобы в них автомобиль «не влетел», тем самым вызвав локальный транспортный коллапс, и был, судя по всему, поставлен бетонный блок.

Когда начнется ремонт дорожного полотна, ещё не ясно.