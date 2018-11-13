Новости
Хабаровские небезопасные дороги
В Хабаровске придумали очень инновационный и незатратный скоростной способ ремонта дорог. На углу улиц Гамарника и Постышева на днях поставили солидный бетонный блок. И все с единственной целью – обозначить опасность на дороге. Вот уже какой месяц на углу двух достаточно оживленных улиц постепенно углубляется провал. Он время от времени стабильно образуется на этом месте. Секрет прост - недалеко находится колодец, через который далее следуют сточные воды. Иногда они прорываются наружу, вымывая землю из под дорожного полотна. Вот и образовываются проблемные места.
Чтобы в них автомобиль «не влетел», тем самым вызвав локальный транспортный коллапс, и был, судя по всему, поставлен бетонный блок.
Когда начнется ремонт дорожного полотна, ещё не ясно.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 429
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 554
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 677
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 301
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136