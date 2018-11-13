Проект из Хабаровского края первым в России получит займ под 1%

Проект из Хабаровского края первым в стране получит займ под 1% годовых. В Минпромторге России одобрили финансирование инвестиционного проекта. Это первый в России проект, который получит займ по такой рекордно низкой ставке. Деньги выделят из федерального и краевого Фондов развития промышленности (ФРП).

- Впервые ставка составит 1% на первые три года пользования займом вместо стандартных 5%. Это стало возможным благодаря улучшению условий флагманской программы Фонда развития промышленности России, которая, решая задачу по удвоению к 2024 году несырьевого неэнергетического экспорта, поощряет экспортеров и способствует масштабной переориентации базовых отраслей в сторону высоких переделов, - подчеркнул министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Средства пойдут на реализацию второго этапа приоритетного проекта в области лесопереработки в Советской Гавани и поселке Хор района им. Лазо. Инвестором выступает "Восточная торговая компания". На предприятии планируется выпускать 15 тысяч м3 фанеры,

15 тысяч тонн топливных гранул и 4,8 тысячи тонн древесного угля. Продукцию планируется поставлять как на внешний рынок, так и в страны АТР.

- Проект уникален тем, что он реализуется сразу в двух районах края. В конце прошлого года мы запустили первую очередь - в поселке Хор начат выпуск пиломатериалов. А с марта 2018 года наладили производство лущёного шпона в Советской Гавани. Сейчас идут работы по модернизации производственных мощностей и приобретению лесопильной линии. Сотрудничество с Фондом развития промышленности позволит нам улучшить проект с экологической точки зрения: отходы будут переработаны в топливные пеллеты и древесный уголь, - рассказал коммерческий директор "Восточной торговой компании" Иван Ненуженко.

Общая стоимость проекта составляет 227,3 млн рублей, из которых 63 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а еще 27 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Хабаровского края.

«Мы видим реальную отдачу новых механизмов поддержки промышленного производства в регионе. Федеральный и краевой фонды позволяют получить займы на развитие производства на крайне выгодных условиях, а значит, максимально эффективно реализовать проекты. За каждым из них – новые рабочие места, налоговые поступления в бюджет региона», - подчеркнул министр промышленности и транспорта края Константин Пепеляев.

Напомним, в декабре 2017 года правительство Хабаровского края при поддержке Минпромторга и ФРП России учредило первый на Дальнем Востоке региональный Фонд развития промышленности. Организация финансирует проекты по льготной ставке от 1 до 5 процентов. В этом году на рассмотрение подано пять заявок общей стоимостью 600 млн рублей. На 2019 год есть еще семь заявок с объемом инвестиций в 1,1 млрд рублей. Это проекты в сфере машино- и приборостроения, металлургии, металлоконструкций, химического производства, деревопереработки, фармацевтики.