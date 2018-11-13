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Проект из Хабаровского края первым в России получит займ под 1%
Проект из Хабаровского края первым в стране получит займ под 1% годовых. В Минпромторге России одобрили финансирование инвестиционного проекта. Это первый в России проект, который получит займ по такой рекордно низкой ставке. Деньги выделят из федерального и краевого Фондов развития промышленности (ФРП).
Средства пойдут на реализацию второго этапа приоритетного проекта в области лесопереработки в Советской Гавани и поселке Хор района им. Лазо. Инвестором выступает "Восточная торговая компания". На предприятии планируется выпускать 15 тысяч м3 фанеры,
15 тысяч тонн топливных гранул и 4,8 тысячи тонн древесного угля. Продукцию планируется поставлять как на внешний рынок, так и в страны АТР.
Общая стоимость проекта составляет 227,3 млн рублей, из которых 63 млн рублей могут быть предоставлены ФРП в виде льготного займа, а еще 27 млн рублей – в виде займа от Фонда развития промышленности Хабаровского края.
Напомним, в декабре 2017 года правительство Хабаровского края при поддержке Минпромторга и ФРП России учредило первый на Дальнем Востоке региональный Фонд развития промышленности. Организация финансирует проекты по льготной ставке от 1 до 5 процентов. В этом году на рассмотрение подано пять заявок общей стоимостью 600 млн рублей. На 2019 год есть еще семь заявок с объемом инвестиций в 1,1 млрд рублей. Это проекты в сфере машино- и приборостроения, металлургии, металлоконструкций, химического производства, деревопереработки, фармацевтики.
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