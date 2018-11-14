Хабаровчан просят определиться с выбором имени аэропорта

В Хабаровске подходит к концу голосование за имя для аэропорта. Акция проходила в несколько этапов. На первом проводились публичные обсуждения с участием представителей профессиональных и общественных объединений. По результатам был сформирован длинный список имен-претендентов.

Второй этап конкурса прошел с 22 по 28 октября и включал в себя формирование общероссийского листа имен-претендентов. В это время жители региона могли предложить свой вариант. И развернулась широкая дальневосточная душа! Кого там только нет: и сатирик Михаил Задорнов; Муравьев-Амурский два раза (один раз просто по двойной фамилии, другой с добавлением титула); Максим Пассар и Григорий Пассар, Дерсу Узала и Кола Бельды. Нашлось место хватким первопроходцам и государственным деятелям. Начиная от Хабарова и заканчивая Сталиным. Между ними и Бошняк, и Невельской, и Василевский. Мелькнуло имя Меркулова, но забыли чекиста Гоглидзе. Предложили массу авиаторов - Мересьев, Валентина Гризодубова и Зинаида Кокорина, Водопьянов, естественно Езерский, Чкалов, Ляпидевский и Светогоров.

Были названия и без привязки к истории, но несли географическую составляющую: Амур, Приамурский, Хабарово, Хабаровск, Туполево, Тополево, Золотой, ДальВосток, и самое лакомое – 7-я столица и Столица ДВ. Видимо, в последнем случае нашла отражение битва между Хабаровском и Владивостоком за высокое имя. Всего в этом творчестве приняло участие порядка двух тысяч человек. Полный список – около 50 позиций привел на пресс-конференции по итогам этапа Андрей Белоглазов, председатель общественной палаты. ВЦИОМ провел социологическое исследование мнения населения, опросив 800 человек. На пресс-конференции была озвучены тройка лидеров имён-претендентов для аэропорта: Муравьёв-Амурский Н.Н. - русский государственный и военный деятель, Невельской Г.И. – адмирал, исследователь Дальнего Востока, Хабаров Е.П. - исследователь Сибири и Дальнего Востока. Однако на первые два имени претендуют еще несколько из 47 аэропортов России. И если жители других регионов будут более активными, чем хабаровчане, то будет смешно - дважды Хабаровский международный аэропорт.

Эльвира Ванюшкина, первый заместитель исполнительного директора АО «Хабаровский аэропорт» заметила, что новое имя ни коем образом не вызовет никаких экономических затрат. Новая вывеска на фронтоне не появится, бланки и печати останутся без изменений. Похоже, все ограничится информированием в залах ожидания и объявлениями в самолётах. Этакий моральный бонус и фишка для всевозрастающего туристического потока.

Анастасия Брага, координатор движения «Волонтеры Победы», заверила, что добровольцы и дальше будут просвещать и информировать. Главное, чтобы с фамилиями не перепутали.

До 30 ноября продлится четвертый финальный этап. Каждый участник конкурса может выбрать только один аэропорт России из общего списка, проголосовав по принципу "один голос - один аэропорт - одно имя".

Голосование проводится одновременно несколькими способами, каждый может выбрать один предпочтительный для себя:

1.На сайте ВеликиеИмена.рф: проголосовать на сайте ВеликиеИмена.рф имеет право любой участник, прошедший авторизацию. Для того, чтобы проголосовать на сайте ВеликиеИмена.рф, необходимо выбрать один аэропорт России по имени города и отметить только одно из трех имен-претендентов, соответствующих данному аэропорту.

2.С помощью социальных сетей: «ВКонтакте» (https://vk.com/app6745571), «Одноклассники» (https://ok.ru/game/1272668672) . Для этого нужно в официальном приложении публичной группы Конкурса выбрать один аэропорт России по имени города и отметить одно из трех имен-претендентов, соответствующих данному аэропорту. Ссылки на специальные приложения в социальных сетях "ВКонтакте", "Одноклассники" опубликованы на сайте Общественной палаты и сайте ВеликиеИмена.рф.

С помощью "горячей линии" 8-800-707-93-17 ; Методом анкетирования. При выборе голосования путем анкетирования можно воспользоваться одним из трех вариантов: мобильные пункты голосования - заполнить анкету можно в ближайшем стационарном брендированном пункте конкурса (по отдельному графику); на борту самолета компании "Аэрофлот"; заполнив анкету в специальных выпусках федеральных печатных изданиях: "Комсомольская правда" и "Аргументы и факты"

Голосуй, важен каждый голос! Победители будут объявлены 05 декабря 2018 года.

Эдуард Попов