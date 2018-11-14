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Ледяной театр увидят хабаровчане
Шестнадцатый городской конкурс ледовых скульптур «Амурский хрусталь» пройдет в парке «Динамо». Он проводится с целью поддержки и развития художественного потенциала талантливых молодых художников и скульпторов города, обмена творческим опытом между хабаровскими мастерами в области ледовой скульптуры.
В этом году тема конкурса - «Волшебный мир театра». Команды из двух человек – профессиональных и самодеятельных художников и скульпторов, студентов и преподавателей художественных вузов, колледжей и училищ. В составе команды допускается наличие одного подручного.
Для участия в конкурсе необходимо подать в департамент архитектуры, строительства и землепользования администрации Хабаровска заявку с эскизным проектом на листе формата А4 и с названием композиции по адресу: 680000, г. Хабаровск, ул. Дикопольцева, 17, кабинеты 402, 403. Телефоны для справок: 41-99-08, 40-91-39. Время приема заявок – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00. Заявки будут приниматься с 3 по 14 декабря. После отбора лучших работ с 21 декабря мастера приступят к работе. Каждой команде в результате жеребьевки достанется ледяной блок размером 2 х 2 х 0,5 м.
Представленные композиции жюри оценит по таким параметрам, как техника и мастерство обработки льда, степень законченности произведения, рациональное использования материала, эмоциональность и выразительность, общее впечатление. Авторы лучших скульптур получат медали и денежные премии.
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