Собственники хабаровской панельки против "управляйки"

Собственники хабаровской «панельки» не позволили возложить на себя затраты на устранение брака управкомпании. Дом №171 по улице Краснореченской - панельная девятиэтажка в глубине микрорайона, выросшего в середине 70-х годов напротив парка им. Ю.А. Гагарина. Уже в постсоветское время жильцы этой 144-квартирной «панельки» дошли до краевого правительства, добиваясь замены стояков, которые перестали греть. Металлические трубы, забитые ржавчиной, уступили место беленькому метаполу, однако через незначительное время горячая вода стала разрывать метапол. Был случай, когда она залила квартиру на девятом этаже, устремившись до первого этажа, проникнув в электрощитовые, после чего подъезд лишился электроснабжения. Экспертиза доказала: метапол, выпускаемый МУП «ЖКХ Снаб», - это брак.

Заменяла метапол управляющая компания «Дебют-Сервис». Работы велись с августа 2012 года и составили 4,6 миллиона рублей.

Тогда же, летом 2012 года, краевой суд обязал «Дебют-Сервис» устранить брак, допущенный при установке в подвале дома ИТП - индивидуального теплового пункта. После замены элеваторных узлов на ИТП жизнь в квартире №2 стала невыносимой из-за шума работающих прямо под ней насосов.

Реагируя на судебное решение, «Дебют-Сервис» установил блок-комнату во дворе дома, проложил к ней из подвала и обратно трубопроводы в траншее, дважды развернув их на 180 градусов. Работы, включая установку нового ИТП, выполненную специализированными фирмами, потянули на 4,5 млн рублей.

Собственники квартир были в шоке, когда узнали, что траты на замену метапола и ИТП возлагаются на них.



- Без решения общего собрания собственников, следовательно, в нарушение Жилищного кодекса «Дебют-Сервис» выгреб дочиста все накопленные платежи, поступавшие к нему ежемесячно в 2008-2014 годах, до начала работы регионального оператора. А именно 2,9 миллиона рублей по статье «капитальный ремонт». Еще 1,9 миллиона рублей - по статье «текущий ремонт», хотя на эти деньги мы планировали привести в порядок крышу и подъезды, - говорит член совета дома Алла Шурыгина.



119 заявлений

В июле 2016 года представители совета дома на встрече с руководством управкомпании поставили вопрос о ремонте трех подъездов, которые внешним видом напоминали холерные бараки времен доктора А.П. Чехова. Также было заявлено о категорическом несогласии оплачивать брак.

Спустя месяц управкомпания инициировала общее собрание собственников, которым предлагалось постепенное погашение затрат на капремонт платежами статьи «содержание и текущий ремонт жилья». Таким образом, узаконивалась долговая яма как минимум на десять лет. Чем не новое крепостное право?

Совет дома опротестовал собрание по форме (нарушение регламента) и по существу (незаконность повестки). Но в августе–сентябре того же года собственники стали получать квитанции на оплату содержания жилья, где отдельной строкой была выставлена плата за капремонт по тарифу 5,83 рубля за квадратный метр. Хотя с февраля 2014 года заработал институт регионального оператора, и жильцы не только дома №171 вносили плату на капремонт по квитанциям одноименного фонда.

Обратившись в прокуратуру в октябре 2016 года, совет дома приложил к подробному заявлению председателя совета 119 заявлений собственников. По закону ответ необходимо было дать каждому. Прокуратура направила заявления в контрольное управление правительства края, откуда они перекочевали в территориальное управление Роспотребнадзора. Там взимание второй платы за капремонт, что «Дебют-Сервис» подавал как погашение долга, признали административным правонарушением.



Аппарат устал

На фоне начавших рассмотрений исков управкомпании к собственникам она вновь инициировала собрание, правда, в очно-заочной форме. Объявился активист, который ходил по квартирам и агитировал подписать обращение о признании «долга» в 4,2 миллиона рублей и погашении его платежами за содержание и текущий ремонт. Активиста тут же окрестили штрейкбрехером. Позиция совета дома выражалась в том, что управкомпания готовит очередную долговую яму, чреватую разрушением общего имущества дома - подъездов, крыши, придомовой территории.

Впервые собрание проходило в административном здании управкомпании. Было непривычно многолюдно и шумно. Штрейкбрехеров, коих насчитывалось то ли восемь, то ли шесть человек, большинство не поддержало.

В счетную комиссию, кроме кадров управкомпании, включили двух собственников. Однако к подсчету голосов завершения заочного голосования их не допустили. Сначала под предлогом того, что это был последний день рабочей недели и аппарат управления ООО «Дебют-Сервис», как караул в день созыва Учредительного собрания 19 января 1918 года, устал.

Дальнейшие попытки собственников подключиться к подсчету голосов успехом не увенчались. Второго января 2017 года «Дебют-Сервис» довел до них результаты собственных исчислений: собрание признавалось неправомочным, поскольку в нем участвовало меньше сорока процентов собственников.

Несколькими днями раньше совет дома вывесил в подъездах манифест, в котором проанализировал результаты рассмотрения исков управкомпании к собственникам, призвал их не опускать руки в отстаивании гражданских прав и человеческого достоинства. Предлагались необходимые для защиты документы, причем бесплатно. Обнародовались контакты юриста для тех, кто нуждался в его присутствии на процессе.



Суд да дело

Итак, в июле 2017 года управкомпания подала иски на собственников 126 квартир при наличии в доме 144 квартир. На вопрос судьи, почему обошли 18 квартир, в том числе муниципальные, прозвучал ответ представителя истца: «Это мы решаем, на кого подавать иск, а на кого не подавать».

В считанные дни мировые судьи Индустриального района вынесли 98 решений в пользу управкомпании. В подавляющем большинстве эти решения принимались без присутствия ответчиков.

Председатель совета дома Наталья Басенко, которая более-менее знакома с судебной практикой, поскольку она предприниматель, обратила внимание на множественные нарушения Гражданского процессуального кодекса. В частности, неуведомление ответчиков должным образом, непредоставление ответчикам пакета приложений к судебным искам, которыми обосновывалась его законность.

Более шестидесяти заявлений было подано ответчиками с просьбой отменить судебные решения из-за процессуальных несоответствий. Жалобы были удовлетворены, после чего иски пошли по второму кругу. Такая деталь: трое судей встали на сторону ответчиков и вынесли в общей сложности 58 решений в их пользу. Четвертая их коллега трижды меняла свою позицию, подстраиваясь то ли под других мировых судей, то ли под судей второй инстанции, рассматривавших апелляционные жалобы.

Эта же судья многократно переносила заседания по непонятным причинам, несмотря на то, что в суд приезжали очень старые и больные люди, вынужденные тратить скудные сбережения на такси. В первой половине декабря 2017 года эта судья, не уведомляя собственников о дне рассмотрения исков после очередных переносов, вынесла дюжину заочных решений в пользу управкомпании. О них люди узнали только после новогодних каникул, причем от Шурыгиной, которая отслеживала информацию о ходе и результатах судебных заседаний. По мнению Аллы Владимировны, веру в справедливое решение суда люди потеряли, их взяли измором, вымотали волокитой и сделали это профессионально. Сама она после приема по записи председателем Индустриального райсуда Г.А. Подласенко и жалобы на более чем непонятное поведение судьи получила разъяснение: с судебной точки зрения представитель совета дома - пустое место. И она напрасно тратит свое время, а также время председателя райсуда.

Осведомлены ли о юридическом ничтожестве представителей совета дома министр ЖКХ края Дарий Тюрин и заммэра Хабаровска Сергей Чернышов, неустанно призывающие организовывать такие советы? Понятно, для посадки цветов во дворе совет дома пригодится. А для защиты интересов собственников в судебных инстанциях?



Защитница Бурлакова

Перелом в решениях мировых судей в пользу ответчиков произошел на процессе в середине сентября, когда судья А.Г. Чернова рассматривала иск управкомпании против Константина Прохорова, интересы которого представляла юрист Татьяна Бурлакова. По итогам разбирательства решение было вынесено в пользу собственника.

Решения А.И. Черновой с отклонением исков управкомпании к собственникам также поддержали мировые судьи Н.А. Бондаренко и А.И. Менгилева.

- На сентябрьских процессах 2017 года мы поумнели, поняв, что все наши бумаги, которые мы представляли в судебные органы, несмотря на обилие собранного советом дома фактического материала, не содержат должного правового аргументирования, что собственникам нужны профессиональные юристы для защиты. Без них мы для многих судей - крестьяне в лаптях, с которыми можно поступать как захочется, - высказывается Шурыгина.

Осознав это, собственники бросились искать юристов. И нашли их среди коллег, приятелей, родни. Самая большая нагрузка выпала на Бурлакову. К ней обратилось порядка сорока человек, проживающих в доме №171, она защищала их интересы в двух инстанциях, у мировых судей и далее в райсуде при рассмотрении апелляционных жалоб с обеих сторон, участвовала примерно в шестидесяти процессах. Причем за часть подготовленных документов, в том числе кассационную жалобу в краевой суд, не взяла оплату. Когда судебный марафон остался позади, Татьяна Александровна призналась, что защиту каждого собственника дома №171 она стала воспринимать как свою собственную защиту, поскольку была очевидна нечистоплотность одних лиц и несправедливость в отношении других.

Нельзя не отметить, что не все собственники были готовы противостоять управкомпании, а также отдельным судьям, стоявшим на страже ее интересов, не все боролись до конца. Тем не менее свою позицию по незаконности возложенного на них долга в сумме 4,2 миллиона рублей собственники 90 квартир отстояли.



Любители и профессионалы

Эта судебная эпопея в очередной раз высветила очевидную несуразность. Собственники жилья в правовом поле – как любители на футбольном, где задают тон профессионалы.

В штате каждой управкомпании есть юристы. Управкомпании объединены в некоммерческое партнерство «ЖКХ-Групп», где еще более квалифицированные юристы. И все эти господа по большому счету содержатся на деньги, взимаемые с жильцов в качестве платы за жилищно-коммунальные услуги, чтобы этим же жильцам, иначе говоря, своим кормильцам противостоять в судебных баталиях.

Что касается собственников жилья, то их возможности по части защиты законных прав и коренных интересов ограничены. Члены совета дома №171 не скрывают, что из собственного кармана оплачивали юридические услуги, оказанные пожилым людям, проживающим в доме.

И попытки изменить ситуацию не приветствуются. Помнится, как депутат краевой думы Александр Фокин пытался создать структуру, объединяющую собственников жилья либо советы многоквартирных домов. В общем, нечто подобное «ЖКХ-Групп». Фокин, длительное время работавший председателем комитета по управлению Центральным округом Хабаровска, сознавал, что нужен противовес управкомпаниям, которые тянут одеяло на себя. Но инициатива Александра Михайловича, между прочим, члена фракции «Единая Россия» в краевой думе, поддержана не была.

В случае с собственниками дома №171 не вышло, выражаясь на юридическом жаргоне, уделать их в процессе. Но куда больше примеров, когда это получается. И это вызывает отторжение собственников «сталинок», «хрущёвок», «брежневок», не прибавляет авторитета власти, трансформируется в гремучую смесь, готовую в любой момент взорваться.



Михаил Карпач