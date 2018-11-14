Расходы на соцпрограммы в Хабаровске увеличили на миллиард

На реализацию социальных программ в этом году из муниципального бюджета выделено около 9,5 миллиарда рублей. Об этом было заявлено на заседании профильного комитета Хабаровской городской думы. Всего в городе действует двадцать шесть программ. Семь из них социальной направленности: «Обеспечение качества и доступности образования», «Развитие культуры», «Развитие физической культуры и спорта», «Социальная поддержка граждан», «Молодежь Хабаровска», «Сохранение и укрепление здоровья», «Доступная среда». На их реализацию приходится свыше семидесяти процентов городского бюджета.

Деньги выделяются на оснащение и покупку оборудования для школ и детских садов, выплаты зарплат педагогам, проведение городских мероприятий, муниципальные гранты. При этом, как рассказала депутатам заместитель директора финансового департамента администрации Хабаровска Татьяна Титова, расходы на социальные программы с начала года были увеличены на миллиард рублей.