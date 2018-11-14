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Поборами в центре развития хоккея "Амур" разберутся правоохранители
В Хабаровске родители краевого центра развития хоккея с шайбой «Амур» обратились с жалобой к губернатору Хабаровского края на то, что один из тренеров навязывает воспитанникам дополнительные платные занятия. При этом он утверждал, что те, кто откажется от дополнительных услуг скорей всего не попадут в основные составы команд. Губернатор Сергей Фургал поручил разобраться в ситуации краевому министру спорта Семену Экшенгеру.
В профильном министерстве уже приступили к проверке информации.
Он также отметил, что лично встретится с родителями спортсменов, тренирующихся в краевом центре развития хоккея «Амур». Встреча состоится 15 ноября в «Платинум Арене».
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