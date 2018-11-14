Поборами в центре развития хоккея "Амур" разберутся правоохранители

В Хабаровске родители краевого центра развития хоккея с шайбой «Амур» обратились с жалобой к губернатору Хабаровского края на то, что один из тренеров навязывает воспитанникам дополнительные платные занятия. При этом он утверждал, что те, кто откажется от дополнительных услуг скорей всего не попадут в основные составы команд. Губернатор Сергей Фургал поручил разобраться в ситуации краевому министру спорта Семену Экшенгеру.

В профильном министерстве уже приступили к проверке информации.

- Несколько фактов о том, что платные индивидуальные занятия проводятся, подтвердились. Однако не было подтверждения по установленным ценовым характеристикам. В настоящее время материалы переданы в прокуратуру и УВД, которые проводят соответствующую проверку. Мы сейчас ждем заключения правоохранительных органов, так как не имеем права безосновательно кого-либо обвинять. Необходимо тщательно изучить все обстоятельства конфликта, - пояснил министр физической культуры и спорта Хабаровского края Семен Экшенгер.

Он также отметил, что лично встретится с родителями спортсменов, тренирующихся в краевом центре развития хоккея «Амур». Встреча состоится 15 ноября в «Платинум Арене».