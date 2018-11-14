На днях ДВ в Москве расскажут как отдыхать в Хабаровске

В Москве во второй раз пройдут "Дни Дальнего Востока". Это масштабный фестиваль, в рамках которого жители и гости столицы смогут познакомиться с культурой, туристическими возможностями и экономическим потенциалом регионов ДФО.

3 декабря на Тверской площади откроется "Дальневосточная ярмарка". Здесь можно будет приобрести изделия народных промыслов, мед, чай, орехи, оленину, икру, рыбу и морепродукты. Свою продукцию представят в том числе и производители Хабаровского края.

Центральным событием фестиваля станет выставка в Экспоцентре на Красной Пресне с 13 по 15 декабря.

Девиз мероприятия - "Дальний Восток – молодость России!". Поэтому все события на этой площадке ориентированы, прежде всего, на студентов, выпускников вузов, молодых специалистов.

Так, в презентационной зоне "Работа" крупнейшие работодатели Хабаровского края расскажут о самых перспективных вакансиях. В зоне "Туризм и отдых" посетители смогут познакомиться с уникальными маршрутами, памятниками природы, горнолыжными комплексами, культурными событиями края. На площадке "Образование" будут представлены программы обучения по востребованным специальностям. Также здесь презентуют концепцию инженерного образования детей, которая реализуется в крае. Кроме того, на площадке Экспоцентра ведущие бизнесмены, деятели культуры, спортсмены и политики России выступят с лекциями.

Гостей фестиваля также будет ждать большая ресторанная зона, где они смогут попробовать морепродукты и традиционные блюда Дальнего Востока. Кроме того, впервые в рамках Дней состоится фестиваль музыкальных команд "Дальневосточный Рок-н-Ролл".

В прошлом году выставку в Экспоцентре и "Дальневосточную ярмарку" посетили более 100 тысяч человек.