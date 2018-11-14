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Мороженое и соки Хабаровского края представили в Шанхае
Первое международное импортное ЭКСПО завершило работу в Шанхае. Выставка проходила на территории национального выставочного и конференц-центра, где расположились павильоны предпринимателей из 150 стран мира. Стенды с российской продукцией осмотрел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Хабаровский край на ЭКСПО представили два предприятия - по производству соков и морсов "Золотой юг", а также компания «Зайца», которая занимается изготовлением и реализацией мороженного. Обе организации успешно поставляют продукцию в Китай и готовы расширять рынок сбыта.
Другой участник ЭКСПО - компания «Золотой юг». Это единственный в Хабаровском крае производитель соков и морсов.
Напомним, что сегодня Хабаровский край экспортирует более 60 наименований продукции от семи предприятий. Это мёд, мороженое, пиво и напитки. Министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края активно взаимодействует с Российским экспортным центром, помогая предпринимателям осваивать азиатские рынки. В рамках нового майского указа главы государства перед регионами поставлена задача – до 2024 года удвоить экспортные поставки продукции АПК.
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