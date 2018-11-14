Мороженое и соки Хабаровского края представили в Шанхае

Первое международное импортное ЭКСПО завершило работу в Шанхае. Выставка проходила на территории национального выставочного и конференц-центра, где расположились павильоны предпринимателей из 150 стран мира. Стенды с российской продукцией осмотрел Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Хабаровский край на ЭКСПО представили два предприятия - по производству соков и морсов "Золотой юг", а также компания «Зайца», которая занимается изготовлением и реализацией мороженного. Обе организации успешно поставляют продукцию в Китай и готовы расширять рынок сбыта.

"Мороженое, которое мы привезли на ЭКСПО, удалось быстро продать. Наша продукция пользуется спросом у жителей Поднебесной. Благодаря высокой посещаемости мы завоевали новых потребителей. Главное – провели переговоры с торговыми сетями и потенциальными закупщиками. На данный момент им отправлены образцы нашего мороженого и необходимые документы", - отметил руководитель компании «Зайца» Илья Амирханов.

Другой участник ЭКСПО - компания «Золотой юг». Это единственный в Хабаровском крае производитель соков и морсов.

"Мы серьезно увеличили поставки нашей продукции в Китай. Отправляем на экспорт вдвое больше, чем в прошлом году. В 2017 г. мы продали в КНР 84 тонны, за первое полугодие этого года - уже 170 тонн. Сейчас наша задача - попасть в федеральные торговые сети Китая. Это сложно, но у нас есть преимущества. Одно из которых - доступная цена. За время ЭКСПО удалось провести переговоры с 10 торговыми сетями, среди которых Walmart, Auchan, Carrefour. В супермаркетах Китая мало российской продукции, я увидел только масло, мороженое и алтайскую муку. Ситуацию надо исправлять, и мы готовы конкурировать с иностранными производителями" - сообщил Алексей Андрусенко.

Напомним, что сегодня Хабаровский край экспортирует более 60 наименований продукции от семи предприятий. Это мёд, мороженое, пиво и напитки. Министерство торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности края активно взаимодействует с Российским экспортным центром, помогая предпринимателям осваивать азиатские рынки. В рамках нового майского указа главы государства перед регионами поставлена задача – до 2024 года удвоить экспортные поставки продукции АПК.