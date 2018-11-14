Сергей Фургал поручил разработать новую программу пассажирских авиаперевозок

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел рабочую встречу с руководством авиакомпании «Аврора». Стороны обсудили планы по развитию пассажирских перевозок внутри региона. Сейчас эти услуги оказывают три авиакомпании – «Хабаровские авиалинии», «Восток» и «Аврора», которая работает пока на одном направлении - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре. Как рассказал руководитель «Авроры» Константин Сухоребрик, авиакомпания заинтересована в расширении маршрутной сети и увеличении объемов перевозок. Пока этому мешает несколько факторов, в том числе высокие сборы в местных аэропортах, находящихся в ведении федерального центра. Это существенно влияет на конечную цену авиабилета.

В свою очередь губернатор Сергей Фургал отметил, что региону сегодня нужна новая программа развития авиационного сообщения. При ее формировании необходимо исходить из трех ключевых задач: повышение безопасности полетов, снижение цен на авиабилеты и комфорт пассажиров.

- Я предлагаю авиакомпании «Аврора» подготовить свой бизнес-план, а от краевого министерства промышленности и транспорта жду предложений по тому, как интегрировать эту компанию в уже существующую систему. Уверен, мы сможем сделать региональные перевозки более удобными и доступными для наших жителей, - подчеркнул Сергей Фургал.