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Сергей Фургал поручил разработать новую программу пассажирских авиаперевозок
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провел рабочую встречу с руководством авиакомпании «Аврора». Стороны обсудили планы по развитию пассажирских перевозок внутри региона. Сейчас эти услуги оказывают три авиакомпании – «Хабаровские авиалинии», «Восток» и «Аврора», которая работает пока на одном направлении - Хабаровск - Николаевск-на-Амуре. Как рассказал руководитель «Авроры» Константин Сухоребрик, авиакомпания заинтересована в расширении маршрутной сети и увеличении объемов перевозок. Пока этому мешает несколько факторов, в том числе высокие сборы в местных аэропортах, находящихся в ведении федерального центра. Это существенно влияет на конечную цену авиабилета.
В свою очередь губернатор Сергей Фургал отметил, что региону сегодня нужна новая программа развития авиационного сообщения. При ее формировании необходимо исходить из трех ключевых задач: повышение безопасности полетов, снижение цен на авиабилеты и комфорт пассажиров.
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