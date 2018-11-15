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Расселением аварийных домов не довольны в правительстве Хабаровского края
В краевом министерстве ЖКХ считают, что реализация программы расселения аварийного жилья идет слишком медленно. На данный момент в очереди на расселение остаются еще 2,9 тысяч жителей региона. В Хабаровске объемы ветхого жилого фонда достигли 262,4 тысяч квадратных метров. Однако городская администрация часто не признает эти дома аварийными. При этом искусственное занижение показателей влияет на объем финансирования, выделяемый краевому центру на реализацию программы.
За время действия программы, с 2011 года, в регионе построили 52 многоквартирных дома и переселили 3,3 тысячи человек.
Он отметил, что подрядные организации часто срывают сроки ввода жилых домов. Так было в Советско-Гаванском районе в поселках Заветы Ильича, Майский, Лососина, в городе Советская Гавань, а также в селе Эворон Солнечного района.
Хабаровский край станет участником национального проекта «Жилье и городская среда». Программа разработана в рамках майского указа Президента России Владимира Путина. Из федерального бюджета на расселение аварийного жилья регионам выделят 311 млрд рублей.
Эти средства позволят применять новые механизмы переселения из аварийного фонда: субсидирование льготной ипотеки, социальные выплаты для обеспечения жильем собственников квадратных метров в аварийных домах.
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