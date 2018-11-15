В Хабаровском крае заморозили цены на хлеб

В правительстве края подписан меморандум между производителями хлебобулочных изделий и владельцами торговых сетей о сдерживании цен на социально значимые сорта хлеба. Производители региона обязались не повышать оптово-отпускные цены на социально значимые сорта до 1 февраля 2019 года. Это пшеничный хлеб 1 и 2 сортов, а также ржано-пшеничный. Торговые сети, в свою очередь, не будут превышать торговую надбавку - 15%.

- Мы живем в условиях рыночной экономики и не в праве ограничивать производителей, но учитывая, что хлеб это, в первую очередь, социальный продукт, принято решение подписать такое соглашение. Со своей стороны, обещаю, что правительство края приложит максимум усилий, чтобы поддержать предприятия отрасли в непростых экономических условиях, - отметил губернатор края Сергей Фургал.

Поводом для подписания документа стало увеличение затрат производителей, связанных с удорожанием электроэнергии, транспортных затрат и стоимости муки. В этом году наблюдался незначительный рост цен.

Так, Комсомольский хлебозавод №3 в феврале увеличил стоимость на 2 рубля 60 копеек. В сентябре на один рубль повысил цену на хлеб второго сорта Хабаровский "Колос-пром". Остальную долю рынка занимают малые хлебопекарни. Их около 220.

Сейчас в крае розничная цена белого хлеба 1 и 2 сортов составляет 35 - 38,5 рулей за булку, ржано-пшеничного – 35-39 рублей.

В меморандуме отмечено, что если после февраля 2019 года, отпускные цены на хлеб увеличатся из-за удорожания коммунальных услуг, горюче-смазочных материалов, сырья и прочих составляющих, то предприятия будут обязаны обосновать удорожание, направив соответствующие документы в правительство края.

Сегодня региональные власти субсидируют затраты по доставке муки из Хабаровска в северные районы. Вместе с тем в её стоимость уже заложены логистические затраты. Ежегодно предприятия края перерабатывают 45 - 50 тыс тонн муки, которая завозится из Алтайского и Красноярского краев, Новосибирской, Омской, Кемеровской и Челябинской областей. Снизить себестоимость поможет выделение субсидий. Такая мера поддержки уже введена в Сахалинской области и Камчатском крае.

Губернатор Хабаровского края поручил проработать этот вопрос и при необходимости изыскать дополнительные средства.