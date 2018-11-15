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В Хабаровске построят два современных стадиона
Через два года строители сдадут центр, в котором будут проходить адаптацию участники Олимпийских игр в Токио и Пекине. Он станет тренировочной базой для легкоатлетов, в нем также предусмотрены гостиница и медико-восстановительный комплекс. В Хабаровске создана база для занятий хоккеем с мячом и шайбой, футболом, силовыми видами спорта и многим другим. Однако не хватает бассейнов, в частности, необходимо строительство пятидесятиметрового бассейна.
Эту проблему в ходе встречи с исполняющим обязанности генерального директора ФГУП «Дирекция программы» министерства спорта Российской Федерации Юрием Тихомировым озвучил мэр города Сергей Кравчук. Он предложил включить возведение объекта в федеральную программу. Между тем, на условиях софинансирования с федеральным центром в Хабаровске на днях был сдан стадион возле школы № 47. В следующем году планируется отремонтировать и открыть стадион для спортивных игр на улице Воровского в поселке имени Горького и стадион «Авангард» в районе КАФ.
В краевом центре только свыше шести с половиной тысяч школьников занимаются в детско-юношеских спортивных школах. В этом году около шестисот пятидесяти юных спортсменов приняли участие во всероссийских и международных соревнованиях.
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