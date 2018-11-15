Ранее СМИ опубликовали видео, на котором якобы в школе №37 Комсомольска-на-Амуре учительница избила в коридоре ученика за то, что он мешал вести урок.
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В Комсомольске проведут проверку из-за видео, где учительница якобы бьет ученика
В Комсомольске-на-Амуре проведут проверку из-за видео, где учитель якобы избивает ученика. Видеозапись, на которой преподаватель в коридоре избивает ученика за то, что он мешал вести урок, ранее появилась в некоторых СМИ. Власти Комсомольска-на-Амуре проведут проверку в связи с публикацией этого видео, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу администрации города.
"Будет официально инициирована проверка по данному случаю и будет рассматриваться вопрос о том, чтобы отстранить данного учителя от исполнения своих обязанностей до итогов проверки. С утра [15 ноября] будут конкретные официальные действия. Относительно информации об учительнице у меня данных нет", - сказал представитель пресс-службы.
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