В Комсомольске проведут проверку из-за видео, где учительница якобы бьет ученика

Ранее СМИ опубликовали видео, на котором якобы в школе №37 Комсомольска-на-Амуре учительница избила в коридоре ученика за то, что он мешал вести урок.

"Будет официально инициирована проверка по данному случаю и будет рассматриваться вопрос о том, чтобы отстранить данного учителя от исполнения своих обязанностей до итогов проверки. С утра [15 ноября] будут конкретные официальные действия. Относительно информации об учительнице у меня данных нет", - сказал представитель пресс-службы.