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Хабаровскому краю нужны кадры со средним профобразованием
В Хабаровском крае предприятиям и организациям ежегодно требуется около 10 тысяч человек со средним профессиональным образованием. Приоритетными для развития экономики региона являются специальности и профессии строительной отрасли, транспорта, воспроизводства и переработки лесных ресурсов. Среди молодежи растёт популярность среднего профессионального образования (СПО). Об этом свидетельствуют данные Всероссийского мониторинга качества подготовки кадров в СПО. В 30 профессиональных образовательных организациях региона обучаются более 29 тысяч человек. Почти 80 процентов из них получают образование на бюджетной основе. За последние три года количество студентов выросло на 4,2 процента.
Подготовка ведется более чем по 190 направлениям. Наибольшей популярностью у абитуриентов пользуются профессии парикмахера, пожарного, машиниста локомотива, токаря на станках с числовым программным управлением, мастера сухого строительства.
Также в регионе выстроена система ранней профориентации. Активно развивается движение «JuniorSkills» для школьников, реализуется пилотный проект «Компас самоопределения», в рамках которого педагоги помогают детям найти место в жизни, выбрать подходящую для себя и востребованную на региональном рынке труда профессию. С 2017 года в крае проводится образовательный фестиваль «Обрфест START-UP», на котором дети могут попробовать себя в разных профессиях.
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