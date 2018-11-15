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Инцидент в школе Комсомольска-на-Амуре на контроле у министра образования края
В министерстве образования и науки Хабаровского края проводится проверка по случаю конфликта между учителем и учеником второго класса.
«В соответствии с Законом об образовании, применение физического и психического насилия по отношению к обучающимся не допускается. Следует отметить, что и к обязанностям обучающихся также относится требование соблюдения дисциплины в школе на основе уважения человеческого достоинства», - отметила и.о. замминистра Юлия Зотова.
В настоящее время проводится изучение фактов, ставших причиной конфликта в школе Комсомольска-на-Амуре. Деятельность учителя на время служебной проверки приостановлена.
Принятие решения по данному инциденту находится на контроле у министра образования и науки края Аллы Кузнецовой.
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