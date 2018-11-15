Хабаровские детские театры разъединят

Со следующего года краевой театр кукол станет отдельной организацией, сообщил министр культуры края Александр Федосов. Сейчас учреждение, как и ТЮЗ, входит в состав Хабаровского краевого объединения детских театров.

«Для театра кукол это лучше по нескольким причинам. Это и отдельное финансирование, и, как следствие, дополнительные возможности развития. Тем более, театр в этом году претендует на «Золотую маску» сразу в четырёх номинациях», - сказал Александр Федосов.

Сейчас в регионе идет подготовка к Году театра. Он стартует по всей стране 13 декабря с театрального марафона. В этот день в Краевом музыкальном театре впервые соберутся артисты со всего региона, в том числе ветераны сцены.

В Год театра работникам отрасли, будет уделено большое внимание. Пройдут различные фестивали и конкурсы профмастерства, театральные коллективы направятся в гастроли по региону и за его пределы.

«Гастроли - отличная возможность заработать. И чем больше заработает театр, тем больше получат артисты. В этом театральном сезоне продолжится работа в рамках обменных гастролей. К слову, в прошлом году Хабаровский краевой театр драмы представил свои постановки в Магадане и Екатеринбурге, ТЮЗ - в Южно-Сахалинске. Театр кукол побывал в Новокузнецке и Москве», - сообщил министр культуры.

Александр Федосов также добавил, что будут уделено внимание финансированию любительских театров. Их в крае более 200. Также в регионе действует два муниципальных, три частных театра и четыре краевых. На счету последних четыре «Золотые маски».