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Хабаровские детские театры разъединят
Со следующего года краевой театр кукол станет отдельной организацией, сообщил министр культуры края Александр Федосов. Сейчас учреждение, как и ТЮЗ, входит в состав Хабаровского краевого объединения детских театров.
Сейчас в регионе идет подготовка к Году театра. Он стартует по всей стране 13 декабря с театрального марафона. В этот день в Краевом музыкальном театре впервые соберутся артисты со всего региона, в том числе ветераны сцены.
В Год театра работникам отрасли, будет уделено большое внимание. Пройдут различные фестивали и конкурсы профмастерства, театральные коллективы направятся в гастроли по региону и за его пределы.
Александр Федосов также добавил, что будут уделено внимание финансированию любительских театров. Их в крае более 200. Также в регионе действует два муниципальных, три частных театра и четыре краевых. На счету последних четыре «Золотые маски».
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