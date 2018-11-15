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Пик заболеваемости ОРВИ в Хабаровском крае ждут в ноябре-декабре
Сезонный рост заболеваемости ОРВИ и внебольничными пневмониями отмечается в Хабаровском крае. Дополнительные меры профилактики обсудили на заседании краевой санитарно-противоэпидемической комиссии. В этом году диагноз внебольничная пневмония был поставлен 8 156 пациентам. Наибольшее число заболевших зарегистрировано в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Верхнебуреинском, Николаевском и районе им. имени Лазо. В 88 процентах случаев пневмонии были вызваны бактериями, в остальных – вирусами.
По данным специалистов за последние два месяца из-за случаев заболевания пневмонией была приостановлена деятельность нескольких классов в школах и групп в детских садах в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурском, Верхнебуреинском и Николаевском районах. Также вспышка заболеваемости была зарегистрирована среди студентов Тихоокеанского государственного университета, проживающих в общежитии. Сейчас все больные проходят необходимое лечение.
Для профилактики заболеваний руководителям учреждений образования и культуры рекомендовано чаще проветривать и дезинфицировать помещения, проверять систему вентиляции. В краевых государственных учреждениях здравоохранения, аптеках края создан необходимый запас противовирусных, антибактериальных, жаропонижающих лекарственных препаратов, масок и дезинфицирующих средств.
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