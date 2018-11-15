Новости
Сергей Фургал: Зарплаты врачей должны быть выше
Губернатор Хабаровского края находится с рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре. Сегодня он побывал в онкологическом диспансере, где пообщался с врачами и пациентами, а затем встретился с сотрудниками поликлиник и больниц города. В первую очередь, Сергея Фургала интересовали вопросы начисления заработной платы, а также другие «болевые точки» здравоохранения.
Врачи рассказали, что цифры по зарплате, ранее озвученные министром здравоохранения края, не всегда соответствуют действительности. Так, сейчас доплаты за медицинский стаж включены в оклад, а не выплачиваются в виде надбавки к зарплате. Кроме того, молодые специалисты вынуждены работать как минимум на полторы ставки.
По мнению Сергея Фургала, зарплата начинающего врача в Хабаровском крае должна составлять не менее 35 тысяч рублей на одну ставку. Глава региона попросил руководителей медицинских учреждений Комсомольска-на-Амуре со своей стороны также пересмотреть политику в учреждениях.
Губернатор отметил, что в городе Юности идёт масштабное строительство новых медицинских учреждений - детского больничного комплекса, новых корпусов онкоцентра. Город станет узловым центром в плане медицины для всех северных районов края. Сергей Фургал также подчеркнул, что краевые власти понимают, что специалистов в новые больницы можно привлечь только за счёт предоставления жилья.
Отметим, что всего в регионе за три года будет построено и отремонтировано 100 фельдшерско-акушерских пунктов.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 435
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 563
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 682
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 302
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136