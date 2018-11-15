Сергей Фургал: Зарплаты врачей должны быть выше

Губернатор Хабаровского края находится с рабочей поездкой в Комсомольске-на-Амуре. Сегодня он побывал в онкологическом диспансере, где пообщался с врачами и пациентами, а затем встретился с сотрудниками поликлиник и больниц города. В первую очередь, Сергея Фургала интересовали вопросы начисления заработной платы, а также другие «болевые точки» здравоохранения.

Врачи рассказали, что цифры по зарплате, ранее озвученные министром здравоохранения края, не всегда соответствуют действительности. Так, сейчас доплаты за медицинский стаж включены в оклад, а не выплачиваются в виде надбавки к зарплате. Кроме того, молодые специалисты вынуждены работать как минимум на полторы ставки.

- Вопрос по начислениям за медицинский стаж необходимо решать на законодательном уровне. Если это краевой закон, мы обратимся к депутатам Закдумы. Если будет необходимо внести изменения в федеральное законодательство, значит обратимся в Госдуму. Я буду поднимать этот вопрос однозначно. Это необходимо сделать для тех, кто работает на Дальнем Востоке. Также я буду настаивать на том, чтобы лечебные учреждения активнее привлекали на работу молодых специалистов и, конечно, чтобы они получали достойные зарплаты. Такое поручение я уже дал краевому минздраву, - сказал губернатор Хабаровского края.

По мнению Сергея Фургала, зарплата начинающего врача в Хабаровском крае должна составлять не менее 35 тысяч рублей на одну ставку. Глава региона попросил руководителей медицинских учреждений Комсомольска-на-Амуре со своей стороны также пересмотреть политику в учреждениях.

Губернатор отметил, что в городе Юности идёт масштабное строительство новых медицинских учреждений - детского больничного комплекса, новых корпусов онкоцентра. Город станет узловым центром в плане медицины для всех северных районов края. Сергей Фургал также подчеркнул, что краевые власти понимают, что специалистов в новые больницы можно привлечь только за счёт предоставления жилья.

- Мы сейчас решаем по какой схеме работать. Планируется или построить, или приобрести на вторичном рынке 80 квартир. Кроме того, принято решение, что ФАПы и амбулатории не будут строиться без жилья. Старые ФАПы будем ремонтировать и также решать по ним вопрос с жильем, - отметил Сергей Фургал.

Отметим, что всего в регионе за три года будет построено и отремонтировано 100 фельдшерско-акушерских пунктов.