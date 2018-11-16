Сергей Фургал против поборов в школах региона

Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провёл встречу с педагогическим сообществом Комсомольска-на-Амуре. На вопрос главы региона о том, собирают ли педагоги с родителей своих учеников деньги на нужды, не связанные с процессом обучения, учителя ответили, что такая практика есть.

- Мы не должны этого делать, но мы собираем. На ремонт классов, на жалюзи для окон, на мебель, - сообщила начальник управления образования г. Комсомольска-на-Амуре Ляна Кускова.

Губернатор отметил, что такой необходимости нет и сборы необходимо прекратить.

- Я недавно разговаривал с министром образования и науки края и поставил задачу уходить от этой практики. Это причина многих конфликтов. Сборы с родителей нужно прекращать! Я категорически против этого, - подчеркнул Сергей Фургал.