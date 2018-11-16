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Сергей Фургал против поборов в школах региона
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал провёл встречу с педагогическим сообществом Комсомольска-на-Амуре. На вопрос главы региона о том, собирают ли педагоги с родителей своих учеников деньги на нужды, не связанные с процессом обучения, учителя ответили, что такая практика есть.
- Мы не должны этого делать, но мы собираем. На ремонт классов, на жалюзи для окон, на мебель, - сообщила начальник управления образования г. Комсомольска-на-Амуре Ляна Кускова.
Губернатор отметил, что такой необходимости нет и сборы необходимо прекратить.
- Я недавно разговаривал с министром образования и науки края и поставил задачу уходить от этой практики. Это причина многих конфликтов. Сборы с родителей нужно прекращать! Я категорически против этого, - подчеркнул Сергей Фургал.
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