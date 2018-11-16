Губернатор Хабаровского края призвал учителей "оставлять нервы за порогом"

В связи с инцидентом в школе № 37 Комсомольска-на-Амуре губернатор Сергей Фургал обратился к педагогам. Глава региона призвал их быть сдержаннее в общении с учениками.

В связи с инцидентом в школе № 37 Комсомольска-на-Амуре губернатор Сергей Фургал обратился к педагогам. Глава региона призвал их быть сдержаннее в общении с учениками.

- Уважаемые педагоги, вы знаете, что произошло. Тема получила большой резонанс. Я понимаю, что работа учителя непростая. Вам приходится отдавать все силы ради профессии. Я прошу вас быть сдержаннее, и какие-то личные проблемы не должны сказываться на работе. Мне неприятно такие вещи комментировать, но все-таки, раздражительность, нервы необходимо оставлять за порогом, - сказал Сергей Фургал.

Напомним, что накануне в социальных сетях и средствах массовой информации было опубликовано видео, на котором одна из учителей школы несколько раз ударила ученика начальных классов. В региональном министерстве образования и науки подтвердили, что по этому факту уже проводится служебное расследование. До выяснения всех обстоятельств педагог отстранена от работы.