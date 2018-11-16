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Губернатор Хабаровского края призвал учителей "оставлять нервы за порогом"
- Уважаемые педагоги, вы знаете, что произошло. Тема получила большой резонанс. Я понимаю, что работа учителя непростая. Вам приходится отдавать все силы ради профессии. Я прошу вас быть сдержаннее, и какие-то личные проблемы не должны сказываться на работе. Мне неприятно такие вещи комментировать, но все-таки, раздражительность, нервы необходимо оставлять за порогом, - сказал Сергей Фургал.
Напомним, что накануне в социальных сетях и средствах массовой информации было опубликовано видео, на котором одна из учителей школы несколько раз ударила ученика начальных классов. В региональном министерстве образования и науки подтвердили, что по этому факту уже проводится служебное расследование. До выяснения всех обстоятельств педагог отстранена от работы.
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