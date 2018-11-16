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Хабаровский край в осенний призыв направит на службу тысячу новобранцев
В правительстве Хабаровского края прошла торжественная церемония отправки новобранцев в войска. На нее пригласили 25 призывников, которым в ближайшее время предстоит нести службу в Вооруженных силах РФ. С будущими солдатами и их родителям встретились представители командования Восточного военного округа, правительства региона, священнослужители Приамурской митрополии. От имени губернатора региона с напутствием к собравшимся обратился и.о. заместителя председателя правительства края по социальным вопросам Александр Федосов.
Напомним, в рамках осеннего призыва Хабаровский край направит в ряды вооруженных сил около тысячи призывников. Почти все они будут служить в частях Восточного военного округа на территории региона.
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