Новости
В Хабаровском крае введут стандарт безопасности ведения бизнеса
Стандарт безопасности ведения бизнеса планируется ввести в Хабаровском крае. Это позволит улучшить позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Вопрос применения успешных практик, направленных на снижение административного давления на бизнес, обсудили на расширенном заседании проектного офиса и Совета по предпринимательству.
АНО «Агентство стратегических инициатив» на Дальнем Востоке определило примерно 20 показателей, по которым край может улучшить свои показатели в нацрейтинге. Стандарт безопасности ведения бизнеса разработан аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России совместно с Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции».
Документ включает в себя 7 пунктов. В их числе развитие частно-государственных институтов по защите прав предпринимателей, работа комиссий по мониторингу обоснованности контрольно-надзорных мероприятий, развитие инфраструктуры разрешения споров между частными компаниями и другие.
Отметим, на протяжении двух лет край показывает прогресс в национальном рейтинге по ряду показателей: реализованы «дорожные карты» Национальной предпринимательской инициативы, успешно внедрен региональный инвестиционный стандарт, для бизнеса действует упрощенный режим «одного окна». По итогам 2017 года регион вошел в ТОП-20 рейтинга и занимает 18 место.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 439
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 568
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 687
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 303
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136