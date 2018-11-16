В Хабаровском крае введут стандарт безопасности ведения бизнеса

Стандарт безопасности ведения бизнеса планируется ввести в Хабаровском крае. Это позволит улучшить позиции региона в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата. Вопрос применения успешных практик, направленных на снижение административного давления на бизнес, обсудили на расширенном заседании проектного офиса и Совета по предпринимательству.

АНО «Агентство стратегических инициатив» на Дальнем Востоке определило примерно 20 показателей, по которым край может улучшить свои показатели в нацрейтинге. Стандарт безопасности ведения бизнеса разработан аппаратом Уполномоченного по защите прав предпринимателей при президенте России совместно с Центром общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Документ включает в себя 7 пунктов. В их числе развитие частно-государственных институтов по защите прав предпринимателей, работа комиссий по мониторингу обоснованности контрольно-надзорных мероприятий, развитие инфраструктуры разрешения споров между частными компаниями и другие.

- Еще одна успешная практика – информационный интернет-ресурс «Проверенный бизнес». Это своеобразная база памяток, а также бесплатные консультации экспертов по вопросам, как действовать предпринимателям в тех или иных ситуациях. Такие проекты нужны в Хабаровском крае. Это улучшит позиции региона в сфере инвестиционной привлекательности, – считает заместитель председателя совета по предпринимательству и улучшению инвестиционного климата края Андрей Веретенников.

Отметим, на протяжении двух лет край показывает прогресс в национальном рейтинге по ряду показателей: реализованы «дорожные карты» Национальной предпринимательской инициативы, успешно внедрен региональный инвестиционный стандарт, для бизнеса действует упрощенный режим «одного окна». По итогам 2017 года регион вошел в ТОП-20 рейтинга и занимает 18 место.