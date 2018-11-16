Первая в России инженерная школа откроется для учеников в 2019 году

Строительство Инженерной школы должно завершиться через месяц. Такие сроки поставил перед подрядчиком губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Глава региона проинспектировал объект в рамках рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре.

- Вопросы по финансированию мы решили, поэтому сейчас все зависит от строителей. Недоделок действительно пока еще много. Тем не менее, обязательства по срокам мы с подрядчика не снимаем. Сдать объект необходимо к 15 декабря, - подчеркнул глава региона.

Строители подтвердили, что справятся с задачей. Сейчас на площадке ежедневно трудятся более 100 человек. В здании продолжается монтаж пожарной сигнализации, систем освещения, дверей в кабинетах, завершается облицовка фасада. В классах уже устанавливают необходимую мебель.

Первыми за парты в новой школе сядут учащиеся 5-8 классов. Занятия начнутся с четвертой четверти этого учебного года. Набор учеников в 10 класс откроется летом 2019 года. Педагогический состав Инженерной школы уже укомплектован.

Напомним, строительство Инженерной школы в Комсомольске-на-Амуре началось два года назад. За это время была проведена реконструкция старого здания, дополнительно к нему пристроен еще один корпус. Проект включен в долгосрочный план комплексного развития города.