Новости
Первая в России инженерная школа откроется для учеников в 2019 году
Строительство Инженерной школы должно завершиться через месяц. Такие сроки поставил перед подрядчиком губернатор Хабаровского края Сергей Фургал. Глава региона проинспектировал объект в рамках рабочей поездки в Комсомольск-на-Амуре.
Строители подтвердили, что справятся с задачей. Сейчас на площадке ежедневно трудятся более 100 человек. В здании продолжается монтаж пожарной сигнализации, систем освещения, дверей в кабинетах, завершается облицовка фасада. В классах уже устанавливают необходимую мебель.
Первыми за парты в новой школе сядут учащиеся 5-8 классов. Занятия начнутся с четвертой четверти этого учебного года. Набор учеников в 10 класс откроется летом 2019 года. Педагогический состав Инженерной школы уже укомплектован.
Напомним, строительство Инженерной школы в Комсомольске-на-Амуре началось два года назад. За это время была проведена реконструкция старого здания, дополнительно к нему пристроен еще один корпус. Проект включен в долгосрочный план комплексного развития города.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 439
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 568
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 687
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 303
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136