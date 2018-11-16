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Аэрофлот не будет повышать "плоские" тарифы в 2019 году
Ранее руководство "Аэрофлота" заявляло об убыточности программы "плоских" тарифов. Финансовые потери от них, говорили в компании, не покрываются даже за счет роялти — многомиллионных валютных платежей, которые "Аэрофлоту" перечисляют иностранные авиаперевозчики за пролет по транссибирским маршрутам.
Как сообщает Интерфакс, на вопрос, сколько убытков "плоские тарифы" принесут компании в этом году, В.Савельев, заявил во вторник: "Не могу сказать. Это цифра, которую мы должны пережить. Совет директоров в курсе, все в курсе, но эта цифра внутренняя".
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