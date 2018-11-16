"Аэрофлот" не будет повышать "плоские" тарифы в 2019 году, сохранив их на уровне 2018 года, заявил глава компании Виталий Савельев журналистам. Плоские", то есть не меняющиеся в течение года тарифы, "Аэрофлот" ввел в 2015 году, в этом году к программе присоединилась авиакомпания "Россия". В настоящее время "плоские" тарифы действуют на рейсах из Москвы во Владивосток, Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский, Магадан, Симферополь, Калининград. Стоимость билета на рейсы "Аэрофлота" в Калининград и обратно составляет 9,350 тыс. руб., в города Дальнего Востока и обратно — 25 тыс. руб. Билет "России" в ДФО и обратно обойдется дешевле — в 22 тыс. руб.

Ранее руководство "Аэрофлота" заявляло об убыточности программы "плоских" тарифов. Финансовые потери от них, говорили в компании, не покрываются даже за счет роялти — многомиллионных валютных платежей, которые "Аэрофлоту" перечисляют иностранные авиаперевозчики за пролет по транссибирским маршрутам.

Как сообщает Интерфакс, на вопрос, сколько убытков "плоские тарифы" принесут компании в этом году, В.Савельев, заявил во вторник: "Не могу сказать. Это цифра, которую мы должны пережить. Совет директоров в курсе, все в курсе, но эта цифра внутренняя".