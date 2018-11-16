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Завод СПГ в Хабаровском крае планирует построить сингапурская компания
В Хабаровском крае может появиться малотоннажный завод сжиженного природного газа. Интерес к реализации проекта выражает сингапурская компания По Групп» (Poh Group). Инвестор планирует построить на базе Буреинского участка нерд на территории Верхнебуреинского района малотоннажный завод мощностью 6 тонн СПГ в час (48 тысяч тонн СПГ в год).
Как сообщает пресс-служба Минвостокразвития, предполагается, что объем инвестиций в проект составит порядка 18 млн долларов США.
По итогам переговоров прошло подписание соглашения о сотрудничестве между Агентством Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта и «По Групп».
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