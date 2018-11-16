Депутаты Закдумы Хабаровского края не ограничат власть губернатора

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края решили не рассматривать законопроект, обязывающий главу региона согласовывать назначения членов правительства с депутатами. Данное предложение внес спикер регионального парламента Сергей Луговской, а депутаты поддержали его.

дал отрицательный отзыв на эту инициативу, посоветовав депутатам не пиаром заниматься, а выполнять обещания, данные населению, их избравшему. Как сообщает ИА REGNUM , единороссы в региональном парламенте Хабаровского края внесли законопроект, согласно которому губернатор обязан был бы согласовывать назначения членов правительства с думой. Глава региона Сергей Фургалдал отрицательный отзыв на эту инициативу, посоветовав депутатам не пиаром заниматься, а выполнять обещания, данные населению, их избравшему.