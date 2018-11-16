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Депутаты Закдумы Хабаровского края не ограничат власть губернатора
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края решили не рассматривать законопроект, обязывающий главу региона согласовывать назначения членов правительства с депутатами. Данное предложение внес спикер регионального парламента Сергей Луговской, а депутаты поддержали его.
Как сообщает ИА REGNUM, единороссы в региональном парламенте Хабаровского края внесли законопроект, согласно которому губернатор обязан был бы согласовывать назначения членов правительства с думой. Глава региона Сергей Фургал дал отрицательный отзыв на эту инициативу, посоветовав депутатам не пиаром заниматься, а выполнять обещания, данные населению, их избравшему.
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