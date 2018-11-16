Сергей Фургал ответил на личные вопросы граждан

По поручению президента РФ губернатор края Сергей Фургал провел прием граждан по личным вопросам. Встреча с жителями состоялась в приемной главы государства в Хабаровске. Один из вопросов касался достройки проблемных домов бывшего «Дальспецстроя». Об этом рассказал представитель инициативной группы дольщиков многоэтажки по улице Выставочной. Эта тема обсуждалась на недавнем заседании под председательством губернатора. В результате удалось решить ряд проблем, в том числе связанных с подключением дома к теплу и электроэнергии.

Сегодня на объекте завершаются работы. Правопреемник «Дальспецстроя» - федеральное предприятие «ГВСУ №6», обещает передать 224 квартиры по договорам долевого участия до середины декабря.

По словам представителя компании, уже оформляется техническая документация для итоговой приемки дома, завершаются фасадные работы и прокладка внутренних коммуникаций. Проверку организовал комитет гостройнадзора правительства края, который по итогам должен дать разрешение на ввод.

Как отметил председатель комитета Олег Сутурин, после недавнего совещания под руководством губернатора, удалось решить вопрос с ресурсоснабжающими компаниями, которые из-за долгов застройщика отказывались подключать дом к теплу и электроэнергии. Заключено соглашение о рассрочке, условия которого ГВСУ №6 выполняет.

По словам главы региона, все проблемные вопросы, которые мешали ввести дом, решены.

- Необходимо как можно быстрее завершить все работы, но не в ущерб качеству. Люди должны успеть переехать и встретить Новый год в своих законно приобретенных квартирах, - сказал Сергей Фургал.

На прием к губернатору также пришел житель села Сосновка Хабаровского района, который попросил помочь решить жилищный вопрос. Как сироте ему полагается отдельная квартира. Однако, он не смог до 23 лет собрать необходимый комплект документов и самостоятельно встать на очередь. Теперь этот вопрос необходимо решать через суд. Губернатор поручил краевому министерству ЖКХ оказать юридическую помощь.

Жительница Хабаровска пожаловалась главе региона на плохое качество капитального ремонта в многоквартирном доме по улице Истомина. Несколько лет назад договор о выполнении работ заключала управляющая компания. Из-за многочисленных недочетов по ремонту подъезда собственники не подписали акт выполненных работ. Компания-подрядчик требует оплату и не согласна с предъявляемыми претензиями.

Губернатор поручил разобраться в этом вопросе и в случае необходимости привлечь для капитального ремонта другого подрядчика.