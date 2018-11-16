Проблемные дома Дальспецстроя начали сдавать в эксплуатацию

В Хабаровске введен в эксплуатацию многоквартирный дом по улице Павла Морозова. Жилье здесь получили 70 дольщиков. Это один из проблемных объектов бывшего «Дальспецстроя». Правопреемник компании - Главное военное строительное управление № 6 до конца года введет в эксплуатацию еще один многоквартирный дом по улице Выставочной. Жилье здесь получат еще 224 дольщика.

Эти два объекта включены в план достройки проблемных домов, который обсуждался на недавнем совещании под председательством губернатора Сергея Фургала. Чтобы жители края могли получить свои квартиры быстрее, застройщик предложил всем дольщикам жилье в трех домах, строительство которых практически завершено.

- Дом по улице Выставочной планируется ввести в эксплуатацию в середине декабря. Этот вопрос находится на контроле у губернатора. На объекте мы завершаем итоговую проверку, - отмечает председатель комитета государственного строительного надзора края Олег Сутурин.

По его словам, в первом квартале 2019 г. ГВСУ №6 планирует ввести еще один многоквартирный дом по улице Павла Морозова. Ключи от новых квартир здесь получат 90 дольщиков. Сегодня на объекте ведутся внутренние и фасадные работы, а также благоустройство.

Напомним, в Хабаровске федеральному предприятию «ГВСУ №6» передано 14 объектов незавершенного строительства. Квартиры дольщики приобрели в 11 домах, заключив 404 договора.