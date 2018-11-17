В Хабаровском крае на выплаты за первенцев выделят 870 млн рублей

В Хабаровском крае продолжается реализация Федерального закона о ежемесячной выплате за первого ребенка. В этом году на выплату из федерального бюджета выделено 225 млн рублей. В проекте краевого бюджета на следующий год запланировано 869 млн рублей, которые также поступят из федеральной казны. В этой сумме уже учтены и те, кто оформил пособие ранее. По данным министерства социальной защиты населения, с начала года пособие назначено 1 957 семьям. Еще 142 заявления находятся на рассмотрении. С начала года в крае родилось около 4 тыс первенцев.

- Семьям назначают выплату в размере 13 386 рублей со дня рождения первенца и до полутора лет. После того, как ребенку исполнится год, необходимо снова подать документы. Их принимают в центре социальной поддержки населения по месту жительства либо в многофункциональных центрах, - напомнили в министерстве социальной защиты населения края.

Право на выплату имеют семьи, в которых после 1 января 2018 года был рождён или усыновлен первый ребенок. При этом среднедушевой доход семьи не превышает 1,5 кратную величину прожиточного минимума, установленную за второй квартал года, предшествующий году обращения за пособием. В этом году в крае это - 20 710,5 рублей.

Напомним, ежемесячные выплаты по рождению или усыновлению первенца введены с этого года по инициативе президента РФ Владимира Путина. В Хабаровском крае пособия предоставляются наряду с другими мерами социальной поддержки семей, имеющих детей, установленными как федеральным, так и краевым законодательством, что позволяет поддержать доходы семьи после рождения ребенка.