В Хабаровском крае появился ещё один заказник

Леса в Вяземском районе получили природоохранный статус. Решение создать заказник было принято в краевом министерстве природных ресурсов после того, как в ведомство обратились жители местных сел. Люди попросили защитить лес в их округе от угрозы промышленных вырубок. Теперь на территории заказника запрещена хозяйственная деятельность, которая может уничтожить биологическое разнообразие в регионе.

- Достоянием заказника являются ценные хвойные-широколистные леса, которые могли попасть под промышленную заготовку. В 2017 году специалисты Института водных и экологических проблем ДВО РАН провели комплексное экологическое обследование территории и признали ее право на получение статуса государственного заказника, - рассказал председатель комитета по охране окружающей среды Алексей Сабитов.

Территория получила наименование «Щебенчиха». Она состоит из трех участков общей площадью 9,5 тысяч километров. В заказнике произрастает 1200 видов растений и грибов, из которых 29 занесены в Красную книгу России. Также в границах этого природного комплекса обитают 35 редких и исчезающих видов животных.

Благодаря статусу охраняемой территории экологи смогут решить сразу несколько проблем: защитить природные комплексы низкогорий бассейна Уссури, сохранить важные природные функции местных лесов, а также редких и исчезающих представителей флоры и фауны.

Сейчас в Хабаровском крае создано 217 особо охраняемых природных территорий федерального, краевого и местного значения. В общей сложности они занимают 6,67 млн гектаров – около 9 процентов от всей территории региона.