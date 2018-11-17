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В Хабаровском крае появился ещё один заказник
Леса в Вяземском районе получили природоохранный статус. Решение создать заказник было принято в краевом министерстве природных ресурсов после того, как в ведомство обратились жители местных сел. Люди попросили защитить лес в их округе от угрозы промышленных вырубок. Теперь на территории заказника запрещена хозяйственная деятельность, которая может уничтожить биологическое разнообразие в регионе.
Территория получила наименование «Щебенчиха». Она состоит из трех участков общей площадью 9,5 тысяч километров. В заказнике произрастает 1200 видов растений и грибов, из которых 29 занесены в Красную книгу России. Также в границах этого природного комплекса обитают 35 редких и исчезающих видов животных.
Благодаря статусу охраняемой территории экологи смогут решить сразу несколько проблем: защитить природные комплексы низкогорий бассейна Уссури, сохранить важные природные функции местных лесов, а также редких и исчезающих представителей флоры и фауны.
Сейчас в Хабаровском крае создано 217 особо охраняемых природных территорий федерального, краевого и местного значения. В общей сложности они занимают 6,67 млн гектаров – около 9 процентов от всей территории региона.
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