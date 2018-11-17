Сильные снегопады ожидаются в Хабаровском крае

Сегодня на севере Хабаровского края ожидаются сильные снегопады. По сообщению синоптиков, в эпицентре непогоды окажутся Тугуро-Чумиканский, Аяно-майский и Охотский районы.

- Циклон движется из центральной части Хабаровского края. Именно он сегодня утром стал причиной выпавшего в краевой столице снега. Теперь эти воздушные массы смешаются в сторону Охотского моря, - уточнили в дальневосточном гидрометцентре.

В МЧС уже предупредили о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ. Липкий снег может стать причиной обрыва проводов электропередачи. На дорогах возникнет гололед.

Правительство края направило главам районов, где ожидаются снегопады, оперативное предупреждение и свои рекомендации. Жителей этих территорий просят временно отказаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, воздержаться от выходов на рыбалку и охоту.

Спасательные формирования региона приведены в режим повышенной готовности. Телефон вызова экстренных оперативных служб единой службы спасения – 112.