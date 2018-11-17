Новости
Сильные снегопады ожидаются в Хабаровском крае
Сегодня на севере Хабаровского края ожидаются сильные снегопады. По сообщению синоптиков, в эпицентре непогоды окажутся Тугуро-Чумиканский, Аяно-майский и Охотский районы.
В МЧС уже предупредили о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций на объектах энергетики и ЖКХ. Липкий снег может стать причиной обрыва проводов электропередачи. На дорогах возникнет гололед.
Правительство края направило главам районов, где ожидаются снегопады, оперативное предупреждение и свои рекомендации. Жителей этих территорий просят временно отказаться от длительных поездок на собственном автотранспорте, воздержаться от выходов на рыбалку и охоту.
Спасательные формирования региона приведены в режим повышенной готовности. Телефон вызова экстренных оперативных служб единой службы спасения – 112.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 445
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 576
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 690
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 303
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136