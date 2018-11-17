Канадских свиней привезут в Хабаровск

Производитель мяса в Хабаровском крае анонсировал привоз поголовья свиней в январе следующего года. Об этом министру сельского хозяйства Александру Шкурину рассказали представители предприятия во время рабочего визита на свиноводческий комплекс. «Скифагро-ДВ» реализует крупный инвестиционный проект на площадке «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск». В режиме пилотного проекта сельхозпроизводитель возрождает отрасль племенного животноводства. Александр Шкурин отметил, что это одно из приоритетных направлений для региона и краевое правительство готово оказать дополнительную поддержку инвестору.

- Одна из главных проблем сельскохозяйственной отрасли нашего края - низкая самообеспеченность мясом. За счет таких крупных инвестиционных проектов мы планируем эту ситуацию переломить. Инвестор активно реализует проект. Для обеспечения кормовой базой, предприятию выделены земельные участки в Хабаровском, Вяземском и имени Лазо районах общей площадью более 8,5 тысяч га, - сказал глава минсельхоза Александр Шкурин.

Ранее инвестор ввел в эксплуатацию два корпуса свиноводческого комплекса на 1700 поросят высокорепродуктивной породы. Их завезли из Оренбургской области. На предприятии работает около 100 человек. Инвестор активно трудоустраивает местных жителей.

К 2020 году предприятие выйдет на полную мощность и будет ежегодно выпускать около 6 тыс. тонн мяса и субпродуктов.