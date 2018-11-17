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Канадских свиней привезут в Хабаровск
Производитель мяса в Хабаровском крае анонсировал привоз поголовья свиней в январе следующего года. Об этом министру сельского хозяйства Александру Шкурину рассказали представители предприятия во время рабочего визита на свиноводческий комплекс. «Скифагро-ДВ» реализует крупный инвестиционный проект на площадке «Ракитное» ТОСЭР «Хабаровск». В режиме пилотного проекта сельхозпроизводитель возрождает отрасль племенного животноводства. Александр Шкурин отметил, что это одно из приоритетных направлений для региона и краевое правительство готово оказать дополнительную поддержку инвестору.
Ранее инвестор ввел в эксплуатацию два корпуса свиноводческого комплекса на 1700 поросят высокорепродуктивной породы. Их завезли из Оренбургской области. На предприятии работает около 100 человек. Инвестор активно трудоустраивает местных жителей.
К 2020 году предприятие выйдет на полную мощность и будет ежегодно выпускать около 6 тыс. тонн мяса и субпродуктов.
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