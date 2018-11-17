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Глава минспорта Хабаровского края разбирается с поборами в "Амуре"
Комиссия краевого министерства физической культуры и спорта продолжает внутреннюю проверку по факту жалоб на тренера спортивной школы хоккея, который навязывал своим воспитанникам дополнительные платные услуги. Накануне министр спорта Хабаровского края Семен Экшенгер встретился с родителями воспитанников хоккейной школы для выяснения обстоятельств. Некоторые факты из жалоб уже подтвердились. Данные переданы в прокуратуру и УВД для дальнейшей проверки. О ситуации Семен Экшенгер доложил губернатору.
В краевом министерстве спорта подчеркнули, что до подведения окончательных итогов расследования не стали отстранять сотрудника центра от занятий с детьми. В паре вместе с ним на этот период будет работать еще один тренер.
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