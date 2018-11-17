Глава минспорта Хабаровского края разбирается с поборами в "Амуре"

Комиссия краевого министерства физической культуры и спорта продолжает внутреннюю проверку по факту жалоб на тренера спортивной школы хоккея, который навязывал своим воспитанникам дополнительные платные услуги. Накануне министр спорта Хабаровского края Семен Экшенгер встретился с родителями воспитанников хоккейной школы для выяснения обстоятельств. Некоторые факты из жалоб уже подтвердились. Данные переданы в прокуратуру и УВД для дальнейшей проверки. О ситуации Семен Экшенгер доложил губернатору.

- Отмечу, что ситуация там неоднозначная. Родители разделились на две группы. Одни заявляют о том, что тренер брал деньги за дополнительные занятия и по-разному относился к своим воспитанникам. В то же время другая группа родителей наоборот выступает в его поддержку, отмечая его профессионализм и утверждая, что их дети полностью удовлетворены работой с ним, - рассказал Семен Экшенгер.

В краевом министерстве спорта подчеркнули, что до подведения окончательных итогов расследования не стали отстранять сотрудника центра от занятий с детьми. В паре вместе с ним на этот период будет работать еще один тренер.