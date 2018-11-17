Есть ли в Хабаровском крае кварталы-убийцы?

В дальневосточной столице много лет не проводятся работы по радиоэкологической безопасности. В результате мутагенные элементы находят даже в школах и песочницах. В селе Князе-Волконское собрались строить детский сад. Специалисты рутинно проверяли площадку под будущее учреждение на наличие радиоэкологической опасности. Прибор зафиксировал превышение радиации. Стрелка указала на стоящую рядом школу. Держа дозиметр в руках, исследователи зашли в здание. Прошли мимо одного кабинета, другого. Открыли дверь в класс физики – туда «звал» указатель.

Вакуумный насос с манометром много лет играл для учеников роль наглядного пособия. Вот только в нем эманировала соль радиоактивного элемента – радия. Именно на него и реагировал детектор сотрудников ФГУП «РосРАО». Какое количество времени химическое вещество облучало детей, осталось неизвестно…



Бросай Кюри!

Опасную князе-волконскую находку обнаружили в 2014 году. Возможно, нашли бы что-то еще, но у нас в крае радиоэкологические мероприятия не проводят уже много лет.



«В 1989–1991 годах мы проводили мероприятия по поиску отдельных источников и участков радиоактивного загрязнения с помощью пешеходной и аэросъемок, - рассказывает начальник лаборатории радиационного контроля хабаровского отделения филиала Сибирского территориального округа ФГУП «РосРАО» Роман Васильев. – Были обследованы Хабаровск, Комсомольск-на-Амуре, Ванино, Советская Гавань. Результатом исследований стала находка нескольких сотен источников радиации, которые могли быть опасными для здоровья человека. В Южном микрорайоне источник нашли даже в детской песочнице».

«Сейчас система учета следит за передвижением источника от выпуска к потребителю, – продолжает Васильев. – Решает, придать ли источнику статус «радиоактивные отходы», следит за захоронением источника или его возвратом на завод-изготовитель. А в свое время источники радиации были обнаружены, например, в стенах квартир. Семьи, проживающие там, болели, умирали. Потом заезжали другие жильцы и тоже начинали болеть».

Радиоактивное изделие представляло собой ампулу из нержавеющей стали, внутри которой находился цезий-137. Как она могла туда попасть? Дело в том, что подобные элементы используются в измерительных приборах (уровнемеры, дефектоскопы) или на заводах по производству строительных материалов. Ведется строгий учет опасного оборудования.Однако так было не всегда. По словам Васильева, единая система учета радиоактивных источников и радиоактивных отходов была создана около двадцати лет назад, а нормально функционировать она начала и вовсе спустя десять лет. До создания системы регистрация радиоактивных источников велась из рук вон плохо. Совокупность факторов: ликвидация завода, халатность ответственных лиц, слабый учет – и вот «фонящая» ампула лежит в песке. А рядом играют дети и лепят замки.Небольшое отступление. Вероятно, сотрудник ФГУП «РосРАО» имеет в виду радиоактивное заражение в городе Краматорске (Украинская ССР), которое произошло в 1980 году. Тогда в один из карьеров, добывающих щебень, попала ампула с цезием-137. Поиски ни к чему не привели. В результате «путешествие» капсулы закончилось в доме №27 на улице Гвардейцев Кантемировцев в Краматорске.Замурованное в стену одной из квартир изделие на протяжении девяти лет излучало радиацию в двести миллирентген в час. В 1981 году в квартире умерла 18-летняя девушка. Диагноз – лейкоз. В следующем году умерли брат и мать девушки. Потом в эту же квартиру въезжает другая семья. Через некоторое время умирает сын-подросток. И тоже от лейкоза. Отец юноши добился детального расследования, в результате чего кусок стены вырезали и отправили в Киевский институт ядерных исследований. Там и была извлечена злополучная ампула. После этого уровень радиоактивности в «нехорошей» квартире сравнялся с фоновым.



Мусор отравляет жизнь

Трудно сказать, сколько теперь в городах Хабаровского края источников радиации. У сотрудников ФГУП «РосРАО» есть все необходимое оборудование и специалисты. Однако исследовать населенные пункты на предмет выявления бесхозных эманирующих элементов весьма недешево – несколько десятков миллионов рублей. И проводить зондирование следует хотя бы один раз в пять лет.

В дальневосточной столице на пересечении улиц Юности и Краснореченской раньше стояла военная часть. На ее территории находились радиоактивные источники. Позже часть ликвидировали, а военным предписали убрать предметы с ионизирующим излучением. Надзорные мероприятия осуществляла санитарно-эпидемиологическая служба (сейчас - Роспотребнадзор). Затем на этом месте стали строить жилой квартал.

Исходя из полученной информации о тогдашнем слабом учете и «национальном спорте» россиян – халатности, возникает вопрос: а могли ли военные что-то за собой не убрать? Не со зла, а по невнимательности. Какая-нибудь неприметная деталька упала в канаву, ее и не заметили. А ведь на этом месте как-никак люди будут жить! Впрочем, ведущий специалист лаборатории радиационного контроля ФГУП «РосРАО» Владимир Супрун предполагает, что в данном районе все чисто. Гораздо противоречивее обстоит ситуация с базирующимся в Комсомольске-на-Амуре заводом «Амурсталь» (до 2017 года – «Амурметалл»).



«На территории завода лежат радиоактивные отходы, – говорит Супрун. – Причем лежат там с 2005 года. Почти две тысячи тонн. Откуда взялся изотоп? Возможно, когда плавили металл, вместе с ним расплавили и радиоактивный источник. Получилась жидкая масса, и изотоп распространился на весь объем перерабатываемого металла. А внутренний контроль в тот момент, по всей видимости, «прихрамывал». По идее, все эти отходы должны быть сданы в наше учреждение. Однако этого сделано не было. Понятно, что эти отходы не кучей свалены, но ведь нашей задачей является забота о радиоэкологической безопасности региона. Спор до сих пор ведется. Руководство завода говорит – «отходы не наши, они государству принадлежат». Комсомольчанам от этого ни холодно, ни жарко. Ладно бы отходы лежали, как в наших хранилищах – за сорок километров от черты города. Но у них все в пределах города хранится. Это нарушает российское законодательство».

А ведь обидно, да, что такая мелочь (по размеру) кардинально может повлиять на нашу жизнь? Выбросили прибор с радием «на борту» на свалку или сдали в металлолом. Где потом окажется этот элемент, кому он станет отравлять здоровье? Человеку предписано на роду прожить семьдесят лет, а «благодаря» куску металла десяток-другой годков и срежется…



Как роза спасла Хабаровск

В 2011 году на АЭС «Фукусима-1» произошла авария. По международной шкале ядерных событий катастрофе был присужден седьмой – высший критерий оценки опасности. То есть сила радиоактивного выброса оказалась сравнима с аналогичным показателем в Чернобыле в 1986 году. Отразилось ли это бедствие на экологии и здоровье жителей Хабаровского края?

Нет, утверждают Роман Васильев и Владимир Супрун. Нас спасли географическое положение и роза ветров. Благодаря движению воздуха вся радиация ушла в сторону Тихого океана и растворилась там. Сыграло свою роль и расстояние – далековато нуклидам от Японии до нас лететь.



«В средствах массовой информации тогда появились публикации, что где-то в рыбе нашли повышенное содержание вредных элементов, – говорит Васильев. – На самом деле ничего подобного у нас в крае не было. Рыба оказалась в порядке».

Несмотря на благоприятные факторы, в 2011 году на территории Хабаровского края проводился усиленный радиоэкологический мониторинг. Два раза в день специалисты проверяли воздух на наличие повышенного содержания загрязняющих веществ, обходили территории с радиометрическими приборами. Мало кто знает, что на Дальнем Востоке существует сеть специальных датчиков, которые отслеживают состояние окружающей среды на наличие радиации. Правда, детекторы находятся на очень большом расстоянии друг от друга. Но это лучше (причем гораздо), чем ничего.



Луч света



«Постоянное облучение малыми дозами может привести к возникновению хронической лучевой болезни, - рассказывает врач-радиолог, помощник министра здравоохранения Хабаровского края Екатерина Иванова. – Причем эта болезнь может протекать под маской других недугов. Например, ишемии. Обязательно требуется анамнез. В доме нужно проверить радиационный фон. Это можно сделать приборами, которые есть в продаже. Стоят они около восьми тысяч рублей. Лучше проверить сразу четыре фактора. Качество воды, качество продуктов (на нитраты), радиационный фон в квартире (особенно если дом панельный) и магнитное излучение».

«Радиации не стоит так сильно бояться, - подытожила Иванова. - Но это не значит, что следует постоянно находиться в зоне облучения. Например, каждый день делать рентген…».

Однако, по словам Ивановой, не следует сильно сгущать краски в отношении радиации. Врач приводит несколько аргументов. Во-первых, природная радиация при некоторых обстоятельствах гораздо опаснее техногенной. В частности, человек, лежа под солнцем на пляже, может «поймать» более ударную дозу, чем при облучении «фонящим» прибором. Тем более, что в песке содержится кремний (тоже, между прочим, радиоактивный элемент).Во-вторых, многое зависит от организма, его сопротивляемости, строения клеток и даже физического воспитания. В Чернобыле до сих пор живут люди. Многие из тех, кто помогал ликвидировать катастрофу (и, следовательно, принявшие на себя излучение), также живы.Разумеется, если бы радиация являлась абсолютным злом для человечества, никто бы ею не пользовался. Поэтому, справедливости ради, следует напомнить, что радиоактивные элементы широко применяются во многих сферах жизни: авиации, технике, химии, нанотехнологиях.В медицине стала возможна более эффективная диагностика, лечение многих видов злокачественных опухолей. В малых дозах облучают семена. Это не влияет на качество продуктов, однако повышается урожайность, увеличивается срок хранения, гибнут болезнетворные бактерии. Приборы технологического контроля, нейтрализаторы электричества, датчики, атомные электростанции, ионизаторы – многие технологии без открытия радиоактивных веществ оказались бы нам недоступны.



Радоновые карты

Прогресс науки дал нам не только технологии, немыслимые век назад, но и не очень приятные знания об обстановке, в которой мы живем. Речь идет о радоне. Это радиоактивный тяжелый природный газ, пагубно влияющий на здоровье человека. И, к сожалению, Хабаровск стоит прямо на месте выходов на поверхность этого химического элемента.



«В 1996 году в рамках правительственной программы были выделены деньги на определение потенциальной радоновой опасности и радононосности Хабаровского края, - рассказывает ведущий специалист лаборатории радиационного контроля ФГУП «РосРАО» Владимир Супрун. – Фондовыми документами занимался Институт тектоники и геофизики. Нам, как соисполнителям, были поручены полевые работы. По результатам этих работ были составлены радоновые карты. В настоящее время они используются строителями».

Здесь стоит немного рассказать об этих картах. Дело в том, что они считаются засекреченными и скрывающими некие опасные знания. В общем, чуть ли не городская легенда. На самом деле ничего таинственного в них нет. Сотрудники предприятия «РосРАО» показали мне эту карту Хабаровска, но просили не фотографировать по единственной причине: она 1998 года выпуска. За двадцать лет из-за подвижки пластов и других причин границы радоновых выбросов могли сильно измениться. То есть сведения, приведенные на этой модели, в настоящее время могут быть уже неактуальны.В 1998 году опасными (красные секторы) являлись центр дальневосточной столицы, дома в непосредственной близости к Амуру, база КАФ, улица Артемовская, улица Руднева, переулок Фабричный и т.д. Чтобы выявить радон, специалисты измеряли уровень этого газа в подвалах и на первых этажах общественных зданий, школ, детских учреждений. В двух детских садах доза радона оказалась настолько завышена, что никакие меры помочь уже не могли. Дошкольные заведения пришлось закрыть.



Фактор 2

В нашей стране тему защиты гражданского населения от радона стали публично поднимать только с конца 80-х годов. Попадая в организм человека, он больше никогда оттуда не выходит. Газ содержит в себе альфа-частицы и способствует процессам, могущим привести к раку легких. Из-за своей массы химический элемент накапливается в подвальных помещениях и первых этажах.

Есть ли в России места, свободные от радона? Непросто сказать. Чтобы их выявить, требуются только натурные измерения. Многое зависит от геологических условий. Однако, как правило, реки текут по радоновым разломам. А многие наши города стоят именно на берегу водных артерий. Поэтому скрыться в современном мире от вредного вещества вряд ли удастся. Но вполне можно от него защититься. По словам начальника лаборатории радиационного контроля хабаровского отделения филиала Сибирского территориального округа ФГУП «РосРАО» Романа Васильева, есть два основных фактора. Это изоляция и вентиляция.



«На первых этажах домов следует чаще проветривать помещения и пользоваться кондиционером. В этом случае концентрация уменьшается примерно в пять раз. Когда начинается строительство, мы в обязательном порядке (кроме частных домов) проводим работу по мониторингу площадки на предмет радоновой и радиационной опасности. И разрешение на строительство без положительного заключения радиоэкологической экспертизы получено не будет. В случае если стройплощадка попадает в красный сектор, мы прописываем в заключении: «требуются противорадоновые мероприятия». Получив это решение, застройщик обязан усилить гидроизоляцию, установить принудительную вытяжную вентиляцию, провести герметизацию швов и стыков и т.д.».

Специалисты также рекомендуют гражданам купить прибор, измеряющий уровень радона в воздухе. Стоит он около трех-четырех тысяч рублей. Кстати, некоторые предприимчивые граждане при продаже дорогих квартир заказывают в «РосРАО» исследование своего жилья. Если все в порядке, эти люди, имея на руках все бумаги, увеличивают стоимость своей квартиры на пару сотен тысяч рублей.



Итог

Так что все-таки с ситуацией вокруг радиации и радона? Это смертельно или опасность все же преувеличена? И да, и нет. Если соблюдать все рекомендации, то ничего страшного не произойдет. Дом стоит в красном секторе радоновой карты? Если живете на первом этаже, чаще проветривайте помещение. У членов семьи на новом месте хронически болит голова? Купите прибор и измерьте уровень радиации. Тем более что специализированные учреждения держат руку на пульсе (вспомним историю про защиту от фукусимского выброса).

Правда, есть одна проблема. В Хабаровском крае нет целевой программы на проведение радиоэкологических мероприятий. Как говорилось выше, такую операцию следует проводить хотя бы раз в пять лет. Работы могут идти до полугода. Однако они показали свою эффективность.

В 1989-1991 гг. в Хабаровске источники радиации были найдены во многих местах (напомним – их были сотни!). Среди них детские сады, школы, ПТУ, институты. Возможно, и сейчас рядом с нашими детьми находятся незаметные с виду приборы, которые, однако, эманируют и этим отравляют жизнь ребенка. Хотите интересный факт в тему? Тела Пьера и Марии Кюри покоятся в парижском Пантеоне. Они настолько пропитаны радиацией, что до сих пор «фонят». И будут испускать излучение еще полторы тысячи лет!

Человек заставил атом служить себе на пользу. Это обеспечило ему доступ к фантастическим знаниям. Но, вместе с тем, и наложило на него огромную ответственность. За сохранение планеты, экологии и в первую очередь – за сохранение самого себя.



Андрей Канев





Справка:

Все свежеприготовленные соли радия имеют белый цвет с характерным голубым свечением в темноте. Под действием интенсивной радиации со временем они темнеют. Радий сильно токсичен. Около 80 процентов поступившего в организм вещества накапливается в костной ткани. Большие концентрации вызывают остеопороз, самопроизвольные переломы, злокачественные опухоли костей и кроветворной ткани.



Пожалуй, самыми известными исследователями радиоактивности являются супруги Пьер Кюри и Мария Склодовская-Кюри. Они открыли химические элементы радий и полоний. Радий был назван таковым от слова «луч» (по-латински «radius»). Полоний – в честь Польши (Polonia – латинское название этой страны), родины Марии Склодовской-Кюри.



Врач-радиолог Екатерина Иванова: «Сотрудники, которые работают на лучевых установках в медицине или на заводе, проходят индивидуальный дозиметрический контроль. При них всегда есть переносные дозиметры. Учреждения, где функционируют лучевые установки, сдают в Роспотребнадзор специальные «радиационные» паспорта. Основываясь на этих данных, Роспотребнадзор формирует радиационно-гигиенический паспорт Хабаровского края, где содержатся такие сведения, как доза, полученная населением, риск от этой дозы. Затем следует расчет на ближайшие пятьдесят лет: принесет ли полученная доза вред здоровью граждан или нет. Прогноз риска последнего паспорта выявил: наш край не замечен среди территорий, где такая опасность существует».



Многие считают знаменитые радоновые ванны чуть ли не лекарством от всех болезней. На самом деле этот вид терапии следует применять очень осторожно (в зависимости от заболевания и общего состояния здоровья человека) и только в том случае, если полезное действие будет существенно превышать ущерб от воздействия на организм альфа-излучения.



В Хабаровском онкологическом центре для лечения используются радиоактивные материалы и установки. У кого-то может возникнуть вопрос: не могут ли они стать причиной мини-Чернобыля? По словам радиологов, нет. Во-первых, у онкоцентра для перевозки эманирующих элементов есть свой спецтранспорт. Во-вторых, на программном обеспечении установок существует ряд алгоритмов, отключающих агрегат в случае форс-мажорных обстоятельств. Например, если неисправны вентиляция или водоснабжение, аппарат не включится в режим облучения. В-третьих, как говорилось в тексте, сейчас специализированные учреждения строго следят за источниками радиации. Если превышен срок их эксплуатации, то их списывают и хоронят. Этот путь тщательно прослеживается.